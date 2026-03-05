Μενού

Ο Γιαννακόπουλος απάντησε σε Μπαρτζώκα: «Μην μπερδεύεσαι, ξέρουμε»

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος σχολίασε τις δηλώσεις του Γιώργου Μπαρτζώκα μέσω story στο Instagram.

Δημήτρης Γιαννακόπουλος
Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος | Eurokinissi/ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε ενόψει του ντέρμπι αιωνίων και μεταξύ άλλων είπε: «Δεν ξέρω πως σκέφτονται στον Παναθηναϊκό. Με αυτά που γράφτηκαν, πιστεύουν πως θα πάρουν την Euroleague. Το θεωρούν και σίγουρο. Τι πίεση έχουν για την 10η θέση; Δεν ισχύει αυτό.

O διοικητικός ηγέτης της πράσινης ΚΑΕ, Δημήτρης Γιαννακόπουλος απάντησε στον προπονητή του Ολυμπιακού μέσω story.

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ