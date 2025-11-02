Μενού

Ο Γιάννης ή μας τρολάρει ή είναι ο σούπερ ήρωας της γειτονιάς: Η απίθανη ιστορία με τον κλέφτη που έπιασε

Ο «Greek Freak», έδωσε τη δική του εξήγηση για το μαυρισμένο του μάτι.

Giannis Antetokounmpo
Οι Μιλγουόκι Μπακς γνώρισαν την 2η ήττα τους στα έξι πρώτα παιχνίδια του NBA, κόντρα στους Σακραμέντο Κινγκς (135-133), με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να έχει 26 πόντους, 11 ριμπάουντ και 8 ασίστ, ενώ μία λάθος πάσα του στο φινάλε αποδείχθηκε μοιραία για την κατάληξη του ματς.

Αυτό που προκάλεσε εντύπωση ήταν το μαυρισμένο μάτι με το οποίο εμφανίστηκε ο «Greek Freak», ο οποίος ωστόσο έδωσε τις εξηγήσεις του. Μία ιστορία... όχι και τόσο πειστική.

«Είχα πάει για ψώνια και είδα κάποιον να προσπαθεί να αρπάξει την τσάντα μιας κυρίας. Του φώναξα, “τι κάνεις ρε φίλε; Σταμάτα!”

Όσο για τη συνέχεια: “Τον άρπαξα, εκείνος μου έριξε μια αγκωνιά, αλλά κατάφερα να τον ρίξω κάτω. Πήρα την τσάντα και την επέστρεψα στην κυρία. Μάλιστα, της πλήρωσα και τα ψώνια γιατί ήταν σε κατάσταση σοκ. Έπειτα ήρθε η αστυνομία και τον συνέλαβε. Εγώ επέστρεψα σπίτι, έκανα λίγη θεραπεία και πήγα για ύπνο».

 

