Ο ιδιοκτήτης της Ίντερ Μαϊάμι αποκάλυψε τον μισθό του Μέσι!

Εν μέσω του θορύβου που δημιουργήθηκε γύρω από τον Λιονέλ Μέσι και την απόφαση του να βρεθεί στον Λευκό Οίκο για να συναντήσει και να χειροκροτήσει τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο Χόρχε Μας, ένας εκ των ιδιοκτητών και ιδρυτών της Ίντερ Μαϊάμι παραχώρησε συνέντευξη, όπου μίλησε, εκτός των άλλων για την παρουσία του Αργεντίνου σταρ στην ομάδα, ενώ προχώρησε και σε αποκαλύψεις σχετικά με τον μισθό του.

«Ο λόγος που χρειάζομαι χορηγούς και χορηγούς παγκόσμιας κλάσης είναι επειδή οι παίκτες είναι ακριβοί. Πληρώνω τον Μέσι, αξίζει κάθε δεκάρα, αλλά μου κοστίζει 70 με 80 εκατομμύρια δολάρια ετησίως. Σε όλα τα επίπεδα», ανέφερε ο Μας σε συνέντευξη του στη «Bloomberg».

