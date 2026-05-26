Ο Ισορροπιστής έβγαλε τραγούδι για τον Φουρνιέ και το ίντερνετ δεν είναι έτοιμο γι’ αυτό

Εκεί που νομίζαμε ότι τα έχουμε δει όλα στη φετινή σεζόν του Ολυμπιακού, έρχεται ο Ισορροπιστής, ο θρύλος των Goin' Through που έχει γίνει πλέον ο άτυπος υμνοποιός του του Πειραια, να μας αποτελειώσει.

Ο Εβάν Φουρνιέ, ο άνθρωπος που ήρθε για να πάρει την Euroleague και κατέληξε να γίνει πρωταγωνιστής σε ραπ track, έχει πλέον το δικό του... soundtrack.

Στο κομμάτι, ο ράπερ δίνει ρέστα, αποθεώνοντας τον Γάλλο με την «τρέλα» που του αρμόζει. Είναι το κομμάτι που δεν ζήτησε κανείς, αλλά που όλοι θα ακούσουμε.