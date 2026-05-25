Ολυμπιακός: «Το πάρτι της ζωής μας» - Η έκρηξη χαράς στον Πειραιά μέσα σε 19 λεπτά

Σε έκσταση βρίσκονται από το βράδυ της Κυριακής (24/05) οι φίλοι του Ολυμπιακού μετά την κατάκτηση της τέταρτης Ευρωλίγκας από την ομάδα τους, στο Final Four της Αθήνας στο T-Center.
Η έκρηξη χαράς και οι πανηγυρισμοί των δεκάδων χιλιάδων φιλάθλων στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, καταγράφηκαν από την παρακάμερα της ΚΑΕ Ολυμπιακός.
Οι Πρωταθλητές Ευρώπης πάνω στο πούλμαν, ο Γιώργος Μπαρτζώκας να αποθεώνεται σε κάθε του κίνηση, τα καπνογόνα και τα συνθήματα των οπαδών, οι δηλώσεις των ιδιοκτητών της ΚΑΕ, Γιώργου και Παναγιώτη Αγγελόπουλου, σε ένα εντυπωσιακό βίντεο διάρκειας 19 λεπτών, με την γιορτή που κράτησε μέχρι το πρωί της Δευτέρας!
Δείτε το βίντεο:
