Ο κανονισμός της UEFA απαντά: Έπρεπε ή όχι να αποβληθεί ο Καμαβινγκά;

Η Μπάγερν Μονάχου πρόσφερε μία παράσταση μαζί με τη Ρεάλ Μαδρίτης και πήρε την πρόκριση στην επόμενη φάση του Champions League με συνολικό σκορ 5-3, καθώς επικράτησε με 4-3 στη ρεβάνς του Μόναχο.

Η Ρεάλ Μαδρίτης πήρε τρεις φορές το προβάδισμα αλλά μετά την αποβολή του Εντοάρντο Καμαβινγκά έγινε εύκολο θύμα για την ομάδα του Κομπανί, η οποία στα τελευταία λεπτά ολοκλήρωσε την ανατροπή με τις γκολάρες των Ντίας και Ολίσε.

