Ο Καπντεβίλα ζητά απεγνωσμένα την βοήθεια του Τραμπ: Έχει τους λόγους του

Ο τελικός του Μουντιάλ 2026 αναμένεται να καθηλώσει όλο τον πλανήτη, καθώς το βράδυ της Κυριακής (19/7, 22:00) στο Νιου Τζέρσεϊ, Ισπανία και Αργεντινή θα διεκδικήσουν το Κύπελλο.

Ο αγώνας αυτός αποτελεί το κορυφαίο θέμα συζήτησης, και όπως είναι φυσικό συνοδεύεται από το ανάλογο «δράμα». Πιο πρόσφατο, η απόρριψη του αιτήματος του άλλοτε άσσου της Ισπανίας και Παγκόσμιου πρωταθλητή του 2010, Ζοάν Καπντεβίλα, να βρεθεί στις εξέδρες του σταδίου.

🚨 ¡NECESITO AYUDA @realDonaldTrump ! 🙏



Me acaban de decir que no puedo viajar a la final con mis hijos porque me han denegado el ESTA 😭



¿Alguien me puede ayudar con esto? No sabéis la ilusión que me hacía poder estar allí con todos mis compañeros de 2010 y con este equipo… pic.twitter.com/VH9wakzaH1 — Joan Capdevila (@capde11) July 17, 2026

Καπντεβίλα ο...«ύποπτος ισλαμιστής»

Οι αμερικανικές αρχές απέρριψαν το σχετικό αίτημα του πρώην αριστερού μπακ, λόγω της συμμετοχής του με τους LaLiga Legends το 2016 στην Τεχεράνη, βάσει των κανόνων του ξενοφοβικού Προγράμματος Απαλλαγής από την Βίζα που περιορίζει τα ταξίδια από το Ιράν από το 2011, φερόμενα για λόγους ασφαλείας.

Έτσι, εφόσον συμμετείχε στο συγκεκριμένο ματς, η ESTA του (ηλεκτρονική άδεια απαλλαγής από βίζα) απορρίφθηκε.

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Ο 48χρονος με ανάρτησή του στο Χ εξέφρασε την απογοήτευσή του για το γεγονός αυτό, ενώ έκανε ταγκ τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, ζητώντας βοήθεια για να επιλυθεί το θέμα και να δει από κοντά μαζί με τα παιδιά του το μεγάλο ματς της Ρόχα.

«Μόλις μου είπαν ότι δεν μπορώ να ταξιδέψω στον τελικό με τα παιδιά μου επειδή η ESTA μου έχει απορριφθεί. Μπορεί κάποιος να με βοηθήσει με αυτό; Δεν έχετε ιδέα πόσο ενθουσιασμένος ήμουν που ήμουν εκεί με όλους τους συμπαίκτες μου του 2010 και αυτήν την ομάδα για να τους επευφημήσω.

Δεν μπορώ να πιστέψω ότι δεν με αφήνουν να μπω στις ΗΠΑ... και ότι θα χάσω μια στιγμή σαν κι αυτή με τα παιδιά μου που αγαπούν τόσο πολύ το ποδόσφαιρο», έγραψε ο Καπντεβίλα.