Αντίστροφη μέτρηση για τον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ μεταξύ Ισπανίας και Αργεντινής και ο Μπόρχα Ιγκλέσιας, σκέφτεται ήδη το πώς θα αντιμετωπίσει τον Ντόναλντ Τραμπ σε περίπτωση κατάκτησης του τροπαίου και κατά τη διάρκεια της απονομής.

Ο επιθετικός της Θέλτα, μίλησε για αυτό το ενδεχόμενο και φάνηκε ότι έχει - τουλάχιστον - χιούμορ.

«Ναι, δεν θέλω να καταλήξω στη φυλακή, οπότε είναι κάτι που έχω σκεφτεί, έχω καταφέρει κιόλας να το φανταστώ. Ελπίζω να τον χαιρετήσω σε μια στιγμή που θα είμαστε όλοι πραγματικά χαρούμενοι. Μερικές φορές πρέπει να ξεχνάς και τις στιγμές που έχεις βιώσει».

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Δεν νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή για να προκαλέσεις διαμάχες. Ο κόσμος ξέρει πού βρίσκομαι και θα ήθελα πολύ να κάνω πολλά πράγματα, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι δεν έχω αρκετή δύναμη για να αντιμετωπίσω ορισμένα πράγματα. Δεν ξέρω, είναι περίπλοκο, για να είμαι ειλικρινής», δήλωσε ο Ιγκλέσιας.

Borja Iglesias on meeting Trump at the World Cup final:



He said he hopes Spain have won, everyone’s happy, the greeting is over as quickly as possible, and then he can forget about it.



Following protocol while making his stance clear. Football needs more figures like him. pic.twitter.com/q31VaIBdZY — Leyla Hamed (@leylahamed) July 17, 2026