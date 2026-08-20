Ο Καραλής μάς «τρέλανε» ξανά: Πέταξε πάνω από τα 6,16 στο Diamond League και έσπασε το ρεκόρ του

Ο Εμμανουήλ Καραλής συνεχίζει να κατακτά νέα ύψη στο επί κοντώ, με την τελευταία του ιστορική κατάκτηση να έρχεται προ ολίγου, τη στιγμή που κυνηγάει τον Ντουπλάντις στο Diamond League.

Ο Έλληνας επικοντιστής κατάφερε με τη δεύτερή του προσπάθεια στα 6,16 να «καθαρίσει» τον πήχη, σημειώνοντας έτσι ρεκόρ προσωπικής επίδοσης στον ανοιχτό στίβο, ενώ ακόμα και ο «Μόντο» χειροκρότησε την κατάκτησή του.

Τα 6,16μ. αποτελούν πλέον την καλύτερη επίδοση της καριέρας του Καραλή στον ανοιχτό στίβο, καθώς μέχρι σήμερα το ατομικό του ρεκόρ ήταν στα 6,08μ.

Καραλής - Συνεχίζει το «κυνήγι» του Ντουπλάντις

Έχει ήδη όμως ανέβει ακόμη ψηλότερα μέσα στο 2026. Το απόλυτο ατομικό του ρεκόρ παραμένει στα 6,17μ., επίδοση που σημείωσε στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου στην Παιανία.

Στα 6.11 ο Καραλής, με μια κίνηση τακτικής, προσπάθησε να αιφνιδιάσει τον Ντουπλάντις, επιλέγοντας να ανέβει στα 6.16. Ο Σουηδός ακολούθησε κι έτσι οι δύο τους ανέβηκαν στα 6.16.

Το πρώτο άλμα του Καραλή δεν ήταν καλό, ενώ ο Ντουπλάντις πέρασε με την πρώτη, αν και βρήκε τον πήχη με τα γόνατά του. Ο Μανόλο μπήκε ξανά στα 6.16 και πέρασε με εντυπωσιακό άλμα, ακουμπώντας ανεπαίσθητα τον πήχη με τη δεξιά πλευρά του σώματός του. Μετά τον κλειστό στίβο, ο Έλληνας πρωταθλητής έγινε και στον ανοιχτό, ο δεύτερος άλτης στον κόσμο, μετά το 6.31 του Σουηδού.

Απτόητος από τη μεγάλη επίδοση του Καραλή, ο Ντουπλάντις πέρασε και τα 6.21. Ο Έλληνας πρωταθλητής επέλεξε να αφήσει την τρίτη του προσπάθεια για τα 6.26, και ενώ δεν πέρασε το πήχη, καταχειροκροτήθηκε από το κοινό της Λωζάνης.