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Ο Καραλής πήγε για ύπνο «αλά Μέσι» με το διαμάντι του Diamond League για μαξιλάρι

Λίγο μετά τον θρίαμβό του στον τελικό του επί κοντώ στο Diamond League ο Εμμανουήλ Καραλής ανέβασε μια φωτογραφία που θύμισε έντονα Λιονέλ Μέσι.

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Ο Εμμανουήλ Καραλής με το βραβείο του Diamond League
Ο Εμμανουήλ Καραλής με το βραβείο του Diamond League | Instagram - Emmanouil Karalis
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Ο Εμμανουήλ Καραλής γιόρτασε έξαλλα στις Βρυξέλλες το πρώτο «διαμάντι» της καριέρας του στο Diamond League, περνώντας τα 6,12 εν απουσία του κατόχου του παγκοσμίου ρεκόρ Αρμάντ Ντουπλάντις.

Λίγες ώρες μετά τη μεγάλη του επιτυχία στον τελικό του επί κοντώ, ο Μανόλο μοιράστηκε στα social media μια φωτογραφία που έγινε με συνοπτικές διαδικασίες viral.

Καραλής: «Thank you & Goodnight»

Ξαπλωμένος στο κρεβάτι και χαμογελαστός, έχει δίπλα του το πρώτου του διαμάντι, σε μια εικόνα που θυμίζει έντονα τον «νυσταγμένο» πανηγυρισμό του Λιονέλ Μέσι μετά την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου το 2022.

Τότε, ο Αργεντινός σούπερ σταρ είχε γίνει viral όταν πόζαρε στο κρεβάτι αγκαλιά με το τρόπαιο του Μουντιάλ. Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Μανόλο.

«Thank you & Goodnight», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του που από κάτω συγκέντρωσε εκατοντάδες σχόλια.

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