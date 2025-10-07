Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς ανακοίνωσε νέο μπουκάλι Hennessy: Μάρκετινγκ ή έχει και συνέχεια;

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς, ομολογουμένως ο καλύτερος ή δεύτερος καλύτερος μπασκετμπολίστας όλων των εποχών, έκανε τη σημαντική ανακοίνωση, όπου πολλοί την ερμήνευσαν ως απόσυρση από την ενεργό δράση και το NBA.

Στην πολυαναμενόμενη ανακοίνωσή του, ο ΛεΜπρόν Τζέιμς παρουσίασε τη δεύτερη σειρά με τη Hennessy, είδος κονιάκ, με την οποία διατηρεί συνεργασία τα τελευταία χρόνια.

Ο ΛεΜπρόν, παίκτης των Λος Άντζελες Λέικερς, «συνόδευσε» την ανάρτηση με κάποια emoji, ωστόσο αρκετοί πιστεύουν πως πρόκειται για ένα διαφημιστικό τρικ, καθώς αναμένεται νέα, μεγάλη ανακοίνωση.

Λεμπρόν Τζέιμς: Έχει βγάλει περισσότερα από 1 δισ. δολάρια

Ησεζόν 2003-04 ήταν η πρώτη χρονιά του Λεμπρόν Τζέιμς στο NBA.

Ερχόμενος από το λύκειο του St. Vincent-St. Mary στο Άκρον του Οχάιο στον μαγικό κόσμο του NBA, ναι μεν γνώριζε ότι είναι ξεχωριστός και ότι θα μπορούσε να αφήσει εποχή, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα φανταζόταν την κληρονομιά που θα άφηνε λίγο πριν κλείσει την καριέρα του.