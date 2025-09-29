Ο λόγος που ακυρώθηκε το γκολ του Σιέλη, αν και το χέρι του Μπακασέτα ήταν πιο μπροστά

Ο Παναθηναϊκός πήρε τη νίκη θρίλερ, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, στο Αγρίνιο κόντρα στον Παναιτωλικό, χάρη στο γκολ του Γερεμέγεφ στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων, όμως όλα θα μπορούσαν να είχαν εξελιχθεί διαφορετικά για ελάχιστα εκατοστά.

Όσα δηλαδή κόστισαν στον Χρήστου Σιέλη την ακύρωση του γκολ του, με το οποίο προσωρινά έγινε το 2-1, ως οφσάιντ. Κάτι που είχε ως αποτέλεσμα να υπάρξει μεγάλη κουβέντα στα social media και όχι και για το αν τελικά ο παίκτης των γηπεδούχων ήταν εκτεθειμένος ή όχι.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr