Ο λόγος που ο Λαμίν Γιαμάλ σταματά να μοιράζει δωρεάν αυτόγραφα

Ο «νέος Μέσι», ο έφηβος σταρ της Μπαρτσελόνα, Λαμίν Γιαμάλ, σταμάτησε - προσωρινά τουλάχιστον - να μοιράζει δωρεάν αυτόγραφα.
Πολλοί στο πρώτο άκουσμα της είδησης θα πουν ότι είναι αλλαζόνας αλλά τα πράγματα δεν είναι ακριβώς έτσι...
Το ρεπορτάζ της «Mundo Deportivo» αναφέρει ότι ο νεαρός βρίσκεται κοντά στην ολοκλήρωση μιας εμπορικής συμφωνίας που θα μετατρέψει το αυτόγραφό του σε μια πολύτιμη, κερδοφόρα μάρκα, παρόμοια με τον τρόπο που λειτουργεί στον αμερικανικό αθλητισμό.
Συγκεκριμένα, ο επιθετικός της Μπαρτσελόνα πρόκειται να συνάψει συμφωνία με μεγάλη εταιρεία που ειδικεύεται στην πώληση υπογεγραμμένων αθλητικών εμπορευμάτων. και για αυτόν τον λόγο, η ομάδα διαχείρισης του τον έχει δώσει οδηγίες να σταματήσει να μοιράζει ελεύθερα υπογραφές προς το παρόν.
Πρέπει να σημειωθεί ότι ο εξτρέμ είναι ακόμα προσιτός και βγάζει φωτογραφίες με οπαδούς, αλλά τα αυτόγραφα είναι αυτά που δεν είναι προς το παρόν διαθέσιμα.
Στην πραγματικότητα, πηγές επιβεβαιώνουν ότι η ίδια η Μπαρτσελόνα συχνά απαιτεί υπογραφές παικτών για διάφορες δεσμεύσεις, επομένως βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις για την εξασφάλιση μιας περιορισμένης ποσότητας αυτόγραφων για αυτούς τους σκοπούς.
Στη συνέχεια, ο ποδοσφαιριστής σχεδιάζει να εμπορευτεί υπογεγραμμένα παπούτσια, φανέλες και άλλα αποκλειστικά αναμνηστικά.
Η λογική πίσω από αυτή την κίνηση είναι απλή: Όσο λιγότερα αντικείμενα υπογράφει, τόσο υψηλότερη γίνεται η αξία τους.
