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Ο Μάικ Τζέιμς έκανε retweet τον Ολυμπιακό και σχολίασε το ντέρμπι: «Αυτό δεν μου αρέσει στο ελληνικό μπάσκετ...»

Ο Μάικ Τζέιμς τοποθετήθηκε μέσω ανάρτησης για τα όσα έγιναν στο Game 1 του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκού και για τη φάση που σφυρίχτηκε φάουλ του Ναν πάνω στον Φουρνιέ.

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Μάικ Τζέιμς
Μάικ Τζέιμς | EPA/SEBASTIEN NOGIER/ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Το φάουλ που σφυρίχτηκε στον Κέντρικ Ναν πάνω στον Εβάν Φουρνιέ ήταν η φάση που σήκωσε την μεγαλύτερη κουβέντα στο Game 1 των τελικών ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό.

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