Ο Μάικ Τζέιμς έκανε retweet τον Ολυμπιακό και σχολίασε το ντέρμπι: «Αυτό δεν μου αρέσει στο ελληνικό μπάσκετ...»

Το φάουλ που σφυρίχτηκε στον Κέντρικ Ναν πάνω στον Εβάν Φουρνιέ ήταν η φάση που σήκωσε την μεγαλύτερη κουβέντα στο Game 1 των τελικών ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό.
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