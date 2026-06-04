Ο Μάικ Τζέιμς έκανε retweet τον Ολυμπιακό και σχολίασε το ντέρμπι: «Αυτό δεν μου αρέσει στο ελληνικό μπάσκετ...»

Ο Μάικ Τζέιμς τοποθετήθηκε μέσω ανάρτησης για τα όσα έγιναν στο Game 1 του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκού και για τη φάση που σφυρίχτηκε φάουλ του Ναν πάνω στον Φουρνιέ.