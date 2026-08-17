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Ο Μανόλο πήρε το ασημένιο, ανέβηκε στο βάθρο με το πιο επικό χαμόγελο και μας θύμισε τι σημαίνει «να πετάς»

Ο Εμμανουήλ Καραλής έγραψε ξανά ιστορία.Κατέκτησε το ασημένιο στο Μπέρμιγχαμ με το εκπληκτικό 6,00μ., φτάνοντας τα 4 μετάλλια.

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Eμμανουήλ Καραλής
Eμμανουήλ Καραλής | ΜΑΡΙΛΙΑ ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ / EUROKINISSI
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Η στιγμή της απονομής στο Μπέρμιγχαμ ήταν η απόλυτη δικαίωση μιας διαδρομής γεμάτης επιμονή, άλματα στο κενό και ακλόνητη πίστη στο ακατόρθωτο.

Καθώς ο Εμμανουήλ Καραλής πατούσε στο δεύτερο σκαλί του βάθρου, η στάση του σώματός του και το βλέμμα του τα έλεγαν όλα.

Το βαρύ, ασημένιο μετάλλιο που κρεμάστηκε στο στήθος του, έμοιαζε ξαφνικά ελαφρύ μπροστά στο μέγεθος της προσπάθειας που χρειάστηκε για να σταθεί εκεί, δίπλα στους κορυφαίους του πλανήτη.

 

 

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