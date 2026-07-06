Η Νάπολη παρουσίασε την εντός έδρας εμφάνισή της για τη σεζόν 2026/27, η οποία είναι αφιερωμένη στη συμπλήρωση 100 χρόνων από την ίδρυση του συλλόγου. Η αποκάλυψη έγινε μέσω των επίσημων λογαριασμών της ομάδας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με πρωταγωνιστή τον Ντιέγκο Μαραντόνα, του οποίου η ιστορική φωτογραφία με τη φανέλα της Νάπολι συνέδεσε το ένδοξο παρελθόν με τη νέα εποχή των «παρτενοπέι».

Όπως αναφέρει ο ιταλικός σύλλογος, η επετειακή φανέλα σχεδιάστηκε για να τιμήσει έναν αιώνα ιστορίας, διατηρώντας παράλληλα το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον. Η παρουσίασή της συνοδεύτηκε από ένα βίντεο με εικόνες από εμβληματικά σημεία της Νάπολης, όπως ο Βεζούβιος, το Ποζίλιπο, το ιστορικό κέντρο της πόλης και το γήπεδο Scugnizzo Liberato.

Ξεχωριστή θέση στη σχεδίαση έχει το «Άλογο του Ήλιου», το πρώτο έμβλημα του συλλόγου από το 1926, το οποίο επιστρέφει ως φόρος τιμής στις ρίζες και την ιστορία της ομάδας. Η νέα εμφάνιση δημιουργήθηκε για έκτη διαδοχική χρονιά σε συνεργασία με την EA7 και τη δημιουργική επιμέλεια της Βαλεντίνα Ντε Λαουρέντις.

Η φανέλα αντλεί έμπνευση από την ιστορική εμφάνιση της πρώτης κατάκτησης του πρωταθλήματος, διατηρώντας το χαρακτηριστικό γαλάζιο χρώμα και στοιχεία που παραπέμπουν στις μάλλινες φανέλες της δεκαετίας του '80. Η νέα απόχρωση, με την ονομασία «Centenary Blue», συνδυάζει την παράδοση με μια σύγχρονη αισθητική, ενώ το τεχνικό ύφασμα αποδίδει φόρο τιμής στις κλασικές εμφανίσεις του συλλόγου.

Στο σημείο της καρδιάς δεσπόζει το επετειακό έμβλημα των 100 χρόνων, το οποίο περιλαμβάνει το «Άλογο του Ήλιου», τον αριθμό 100, το σύμβολο του απείρου που εκφράζει τον άρρηκτο δεσμό της πόλης με την ομάδα και το σύγχρονο λογότυπο της Νάπολι.

Η νέα εμφάνιση διαθέτει επίσης τεχνολογία NFC στην έκδοση «Authentic», προσφέροντας αποκλειστικό ψηφιακό περιεχόμενο και πιστοποίηση γνησιότητας, ενώ είναι σχεδιασμένη ώστε να προσφέρει άνεση, διαπνοή και ελευθερία κινήσεων, χωρίς να χάνει τον κομψό χαρακτήρα της.

Η επετειακή εντός έδρας φανέλα της σεζόν 2026/27 θα διατίθεται από τις 6 Ιουλίου στις επίσημες μπουτίκ και το ηλεκτρονικό κατάστημα της Νάπολι, ενώ από τις 7 Ιουλίου θα είναι διαθέσιμη και μέσω των εξουσιοδοτημένων συνεργατών του συλλόγου.