Ο Μέσι στο Καμπ Νου και το μήνυμα που άναψε φωτιές: «Ελπίζω μια μέρα να μπορέσω να επιστρέψω»

Ο Λιονέλ Μέσι αποφάσισε να τρελάνει τους φίλους της Μπαρτσελόνα καθώς «αποκάλυψε» στο instagram την επίσκεψή του στο ανακαινισμένο Καμπ Νου με μία άκρως συγκινητική λεζάντα για την ομάδα της καρδιάς του.

Ο Αργεντίνος σούπερ σταρ που αγωνίζεται με τη φανέλα της Ίντερ Μαϊάμι, ανέβασε φωτογραφίες μέσα αλλά και έξω από το γήπεδο των «μπλαουγκράνα» ωστόσο τα λόγια που συνοδεύουν την δημοσίευση, έκαναν χιλιάδες φίλους της ομάδας να παραληρούν και να ελπίζουν ότι κάποια μέρα θα τον ξαναδούν με τη φανέλα της Μπάρτσα.

Ο Μέσι έγραψε στη λεζάντα:

«Χθες το βράδυ επέστρεψα σε ένα μέρος που μου λείπει. Ένα μέρος όπου ήμουν απίστευτα χαρούμενος, όπου με κάνατε να νιώσω χίλιες φορές ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος στον κόσμο. Ελπίζω μια μέρα να μπορέσω να επιστρέψω, και όχι μόνο για να πω αντίο ως παίκτης, όπως δεν έκανα».

στο νέο Camp Nou