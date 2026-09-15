Ο Μίλτος Τεντόγλου διεκδικεί τον τίτλο του καλύτερου Ευρωπαίου αθλητή της φετινής χρονιάς

Aνάμεσα στους δέκα υποψηφίους για το βραβείο του Ευρωπαίου Αθλητή της Χρονιάς 2026 βρίσκεται ο αστέρας του στίβου, Μίλτος Τεντόγλου, μετά το πέρας μιας καταπληκτικής για εκείνον αθλητικής σεζόν.
Ο χρυσός Ολυμπιονίκης και κορυφαίος άλτης της γενιάς του διεκδικεί μία από τις σημαντικότερες ατομικές διακρίσεις της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας, έχοντας απέναντί του εννέα ακόμη σπουδαία ονόματα του κλασικού αθλητισμού.
Ανάμεσα τους υποψήφιος είναι και ο Μόντο Ντουπλάντις, αλλά κι ένας ακόμη άλτης του μήκους, ο Ελβετός Σάιμον Εχάμερ.
Το κοινό μπορεί να ξεκινήσει από σήμερα να ψηφίζει τον καλύτερο αθλητή, ενώ η προθεσμία εκπνέει στις 29 Σεπτεμβρίου. Ωστόσο, ο τελικός νικητής δεν θα κριθεί μόνο από τις ψήφους του κόσμου.
- Το κοινό με ποσοστό 25%.
- Οι ομοσπονδίες-μέλη της European Athletics επίσης με 25%.
- Οι εκπρόσωποι των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης με 25%.
- Η επιτροπή ειδικών της European Athletics με το υπόλοιπο 25%
Οι νικητές θα γίνουν γνωστοί στις 24 Οκτωβρίου, στη Λωζάνη της Ελβετίας, όπου θα πραγματοποιηθεί η λαμπερή τελετή των Golden Tracks της European Athletics.
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