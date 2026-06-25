Ο Μοντέρο ρωτήθηκε για το μέλλον του μετά τον τίτλο με τη Βαλένθια: «Θα δούμε τι φέρνει το αύριο»

Η Βαλένθια επικράτησε χθες (24/06) εκτός έδρας με 108-84 της Μπαρτσελόνα, κατακτώντας και επίσημα το πρωτάθλημα της Ισπανίας. Πολυτιμότερος παίκτης της σειράς των τελικών, αναδείχθηκε, όπως ήταν αναμενόμενο, ο Ζαν Μοντέρο, ο οποίος έκανε ένα συγκλονιστικό Last Dance, προτού αποχωρήσει από τις νυχτερίδες για λογαριασμό του Ολυμπιακού.

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