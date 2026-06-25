Μενού

Ο Μοντέρο ρωτήθηκε για το μέλλον του μετά τον τίτλο με τη Βαλένθια: «Θα δούμε τι φέρνει το αύριο»

Ο Ζαν Μοντέρο, λίγο μετά τη λήξη της σειράς των τελικών του ισπανικού πρωταθλήματος, ρωτήθηκε για το μέλλον του.

Reader symbol
Newsroom
Ζαν Μοντέρο
Ζαν Μοντέρο | KLODIAN LATO / EUROKINISSI
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Η Βαλένθια επικράτησε χθες (24/06) εκτός έδρας με 108-84 της Μπαρτσελόνα, κατακτώντας και επίσημα το πρωτάθλημα της Ισπανίας. Πολυτιμότερος παίκτης της σειράς των τελικών, αναδείχθηκε, όπως ήταν αναμενόμενο, ο Ζαν Μοντέρο, ο οποίος έκανε ένα συγκλονιστικό Last Dance, προτού αποχωρήσει από τις νυχτερίδες για λογαριασμό του Ολυμπιακού.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ