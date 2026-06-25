Ο Μοντέρο ρωτήθηκε για το μέλλον του μετά τον τίτλο με τη Βαλένθια: «Θα δούμε τι φέρνει το αύριο»

Η Βαλένθια επικράτησε χθες (24/06) εκτός έδρας με 108-84 της Μπαρτσελόνα, κατακτώντας και επίσημα το πρωτάθλημα της Ισπανίας. Πολυτιμότερος παίκτης της σειράς των τελικών, αναδείχθηκε, όπως ήταν αναμενόμενο, ο Ζαν Μοντέρο, ο οποίος έκανε ένα συγκλονιστικό Last Dance, προτού αποχωρήσει από τις νυχτερίδες για λογαριασμό του Ολυμπιακού.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
- Σεισμός στη Βενεζουέλα: «Σαν ταινία τρόμου» - Ο ισχυρότερος σεισμός του αιώνα
- «Κουκουρούκου, μούφες και κουφάθηκα»: Ένα λεξικό των εφήβων της δεκαετίας του 1990
- Ρένια Λουϊζίδου: «Είναι δύσκολο να ξεφύγεις από την εικόνα που θέλουν να φτιάξουν, το έκανα από νωρίς»
- Η αμηχανία της Σκορδά στην όλο νόημα έναρξη του Buongiorno - «Έχω να πω πάρα πολλά», λέει ο Ουγγαρέζος
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.