Ο Μπαρτζώκας απάντησε στο αν θα πάρει παίκτη με... Δον Κιχώτη!

Για την αγωνιστική ανάκαμψη του Εβάν Φουρνιέ, το παιχνίδι του Ολυμπιακού που - σύμφωνα με τον ίδιο - διδάσκεται σε σεμινάρια και το αν θα προχωρήσει στην προσθήκη κάποιου παίκτη, απάντησε ο Γιώργος Μπάρτζώκας.

Στο τελευταίο σκέλος μάλιστα ήταν ιδιαίτερα αινιγματικός, απαντώντας με «Δοκ Κιχώτη».

Διαβάστε ακόμα: Ολυμπιακός - Ηρακλής 103-87: Με δυναμίτη Χολ και Βεζένκοφ

Αναλυτικά οι δηλώσεις του προπονητή του Ολυμπιακού μετά το ματς με τον Ηρακλή:

«Παίξαμε δύο πολύ απαιτητικά ματς στην Ευρωλίγκα, ενεργειακά και πνευματικά είχαμε μεγάλο έλλειμμα και θέλαμε να πάρουμε διαδικαστικά το παιχνίδι. Ο Ηρακλής έπαιξε πολύ διαφορετικά, σούταρε πολύ καλά, έκανε πολύ καλή εμφάνιση και ήταν ένα όμορφο θέαμα το παιχνίδι. Δεν μπορούμε να σταθούμε πολύ στο παιχνίδι προπονητικά, μπορώ να δικαιολογήσω τους παίκτες μου».

Για το «ξέσπασμα» του Εβάν Φουρνιέ που άρχισε να σκοράρει: «Δεν μπορεί να αποτελεί κριτήριο για έναν παίκτη σαν τον Φουρνιέ το κακό παιχνίδι που έκανε προχθές ή το πολύ καλό τρίτο δεκάλεπτο σήμερα. Είναι σαν να τον υποτιμάμε. Σήμερα βρήκε κίνητρο στην κόντρα με έναν παίκτη. Πρέπει οι παίκτες να βρίσκουν κίνητρο και σε αυτά τα παιχνίδια».

Για τον τρόπο παιχνιδιού: «Ο τρόπος που παίζει ο Ολυμπιακός διδάσκεται σε σεμινάρια έξω. Χρειάζεται χρόνος για να μπορέσει ένας προπονητής να κάνει την ομάδα να παίζει σύμφωνα με τα πιστεύω του. Είχαμε απουσίες, το Ευρωμπάσκετ, όλα αυτά θέλουν διαχείριση, αλλά πιστεύουμε πως θα παίξουμε πολύ καλύτερα».

Για το ενδεχόμενο προσθήκης: «Υπάρχουν πράγματα που μπορείς να ελέγξεις και να μην ελέγξεις. Είναι σαν να είσαι Δον Κιχώτης αν προσπαθείς να τα βάλεις με πράγματα που δεν θα μπορέσεις ποτέ να ελέγξεις. Μπορεί ο κόσμος να λέει ό,τι θέλει, οι δημοσιογράφοι να γράφουν ό,τι θέλουν, δημοκρατία έχουμε. Φυσικά και ακούω, αλλά η δουλειά μου να πιστεύω στη δουλειά της ομάδας, στη στελέχωση των παικτών και να κάνω τους παίκτες που έχουμε να παίξουν όσο καλύτερα μπορούν».



