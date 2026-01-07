Ο Μπόλντγουιν έδειξε στην κάμερα τις γρατζουνιές στο σώμα του: «Αυτό είναι το παιχνίδι του Ολυμπιακού» (vid)

Μενού

Ο Ολυμπιακός το πάλεψε στην Πόλη αλλά στο τέλος λύγισε από τη Φενέρμπαχτσε με 88-80 στην 20ή στροφή της EuroLeague. Εκ των πρωταγωνιστών της αναμέτρησης ήταν ο Μπόλντγουιν που είχε 17 πόντους με 3/5 τρίποντα, 11 ασίστ και 6 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα, 3 λάθη.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης μίλησε στην flash interview στη δημοσιογράφο Ντενίζ Ακσόι και στάθηκε στο παιχνίδι των Πειραιωτών, δείχνοντας τις γρατζουνιές του.

