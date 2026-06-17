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Ο Νίκος Τσάκος ονόμασε τα δεξαμενόπλοια του από τις επιτυχίες του Ολυμπιακού και των Νικς

Ο Νίκος Τσάκος ονόμασε τα δύο του νέα δεξαμενόπλοια από τις επιτυχίες του Ολυμπιακού και των Νιου Γιορκ Νικς.

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Νιου Γιορκ Νικς και Ολυμπιακός έχουν κοινό χορηγό τον Νίκο Τσάκο και αμφότεροι φέτος πανηγύρισαν από μία μεγάλη επιτυχία, oι μεν την κατάκτηση του NBA και οι δε της EuroLeague.

Ο Έλληνας επιχειρηματίας θέλησε να δώσει στα δύο νου νέα δεξαμενόπλοια ονόματα από τις επιτυχίες των δύο αγαπημένων του ομάδων.

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