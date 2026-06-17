Ο Νίκος Τσάκος ονόμασε τα δεξαμενόπλοια του από τις επιτυχίες του Ολυμπιακού και των Νικς

Νιου Γιορκ Νικς και Ολυμπιακός έχουν κοινό χορηγό τον Νίκο Τσάκο και αμφότεροι φέτος πανηγύρισαν από μία μεγάλη επιτυχία, oι μεν την κατάκτηση του NBA και οι δε της EuroLeague.
Ο Έλληνας επιχειρηματίας θέλησε να δώσει στα δύο νου νέα δεξαμενόπλοια ονόματα από τις επιτυχίες των δύο αγαπημένων του ομάδων.
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