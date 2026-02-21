Ο Ντουπλάντις τραγούδησε ζωντανά το «Feeling Myself» - Πώς αντέδρασε ο Καραλής

Ο Αρμάντ Ντουπλάντις πέρα από κορυφαίος στους στίβους, ξεδιπλώνει το ταλέντο του και στη μουσική.
Ο 26χρονος ολυμπιονίκης του επί κοντώ, είχε την ευκαιρία την Παρασκευή (20/2) να παρουσιάσει ζωντανά το νέο του single «Feeling Myself», καλεσμένος στην εκπομπή Carina Bergfeldt του SVT.
