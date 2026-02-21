Μενού

Ο Ντουπλάντις τραγούδησε ζωντανά το «Feeling Myself» - Πώς αντέδρασε ο Καραλής

Ο Μόντο Ντουπλάντις παρουσίασε ζωντανά στη Σουηδία το νέο του single «Feeling Myself», τι ζήτησε ο Εμμανουήλ Καραλής από το φιλαράκι του.

Reader symbol
Newsroom
Ντουπλάντις
Ο Ντουπλάντις τραγούδησε ζωντανά το «Feeling Myself» | Getty Iamges
  • Α-
  • Α+

Ο Αρμάντ Ντουπλάντις πέρα από κορυφαίος στους στίβους, ξεδιπλώνει το ταλέντο του και στη μουσική.

Ο 26χρονος ολυμπιονίκης του επί κοντώ, είχε την ευκαιρία την Παρασκευή (20/2) να παρουσιάσει ζωντανά το νέο του single «Feeling Myself», καλεσμένος στην εκπομπή Carina Bergfeldt του SVT.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ