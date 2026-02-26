O Ολυμπιακός δεν αρέσει στον προπονητή του

Όσο στο Κάουνας παιζόταν μπάσκετ, κανονικό μπάσκετ με υποκείμενο, ρήμα, αντικείμενο και σκόρπια καλολογικά στοιχεία, ο Ολυμπιακός κυριαρχούσε και η Ζαλγκίρις πνιγόταν από το κύμα του.

Η παλίρροια γύρισε σε άμπωτη όταν η κόπωση θόλωσε τα μυαλά και στη ζωγραφιά φανερώθηκε ένα κενό σε σχήμα Σάσα Βεζένκοφ. Ο ηγέτης του Ολυμπιακού δεν είναι μόνο σκόρερ και ριμπάουντερ και πασέρ και τέλος πάντων ηγέτης, είναι και ανάσα και σιγουριά και λάδι στη μηχανή και μπάσκετ στις σκιές όπου κανένας άλλος δεν κινείται τόσο επιδέξια...

