O Ολυμπιακός δεν αρέσει στον προπονητή του

Όσο στο Κάουνας παιζόταν μπάσκετ, κανονικό μπάσκετ με υποκείμενο, ρήμα, αντικείμενο και σκόρπια καλολογικά στοιχεία, ο Ολυμπιακός κυριαρχούσε και η Ζαλγκίρις πνιγόταν από το κύμα του.
Η παλίρροια γύρισε σε άμπωτη όταν η κόπωση θόλωσε τα μυαλά και στη ζωγραφιά φανερώθηκε ένα κενό σε σχήμα Σάσα Βεζένκοφ. Ο ηγέτης του Ολυμπιακού δεν είναι μόνο σκόρερ και ριμπάουντερ και πασέρ και τέλος πάντων ηγέτης, είναι και ανάσα και σιγουριά και λάδι στη μηχανή και μπάσκετ στις σκιές όπου κανένας άλλος δεν κινείται τόσο επιδέξια...
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
- Ρούλα Πισπιρίγκου: Αίτημα να περάσει από επιτροπή πιστοποίησης αναπηρίας - «Σκέψη για κατ' οίκον έκτιση»
- «Η χειρότερη μέρα της ζωής μου»: Εννέα χρόνια από το δυστύχημα στην Αθηνών–Λαμίας με την Porsche
- Ένοχοι οι τέσσερις «εγκέφαλοι» για τις υποκλοπές με Predator: «Τα εγκλήματα αντιστοιχούν σε 87 θύματα»
- Πέθανε η Αντιγόνη Πανέλλη: Θρήνος για την απώλεια στον δημοσιογραφικό κόσμο
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.