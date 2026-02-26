Μενού

O Ολυμπιακός δεν αρέσει στον προπονητή του

Ο Νίκος Παπαδογιάννης πιστεύει ότι η ήττα στο Κάουνας ήταν ζήτημα αρχής, και ότι ο υπερήρωας Φουρνιέ μπορεί να γίνει κακός ακόμα και όταν είναι καλός.

Ζαλγκίρις - ΟΣΦΠ
Ζαλγκίρις - ΟΣΦΠ | Eurokinissi
Όσο στο Κάουνας παιζόταν μπάσκετ, κανονικό μπάσκετ με υποκείμενο, ρήμα, αντικείμενο και σκόρπια καλολογικά στοιχεία, ο Ολυμπιακός κυριαρχούσε και η Ζαλγκίρις πνιγόταν από το κύμα του.

Η παλίρροια γύρισε σε άμπωτη όταν η κόπωση θόλωσε τα μυαλά και στη ζωγραφιά φανερώθηκε ένα κενό σε σχήμα Σάσα Βεζένκοφ. Ο ηγέτης του Ολυμπιακού δεν είναι μόνο σκόρερ και ριμπάουντερ και πασέρ και τέλος πάντων ηγέτης, είναι και ανάσα και σιγουριά και λάδι στη μηχανή και μπάσκετ στις σκιές όπου κανένας άλλος δεν κινείται τόσο επιδέξια...

