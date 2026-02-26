Survivor: Η υποψήφια Δήμητρα, το «καρφί» για Αριάδνη και το υπονοούμενο με «γαλλικά» για τη σχέση Ιωάννας-Αναστασίας

Το Survivor επέστρεψε στις οθόνες μας χθες Τετάρτη (25/2) με τους Αθηναίους να κερδίζουν - μετά από δύο ήττες - την τρίτη ασυλία και τους Επαρχιώτες να ψηφίζουν στο Συμβούλιο του Νησιού τη Δήμητρα Λιάγγα ως την τρίτη υποψήφια προς αποχώρηση παίκτρια της εβδομάδας.

Η ψηφοφορία παίχτηκε ανάμεσα σε εκείνη και τον Σταύρο Φλώρο, όμως, η Δήμητρα συγκέντρωσε τελικά περισσότερες ψήφους με την ίδια να σχολιάζει πως το κριτήριο που ψήφισαν οι συμπαίκτες της δεν ήταν αγωνιστικό, αλλά απλά η «κλίκα» αποφάσισε να τη διώξει επειδή είναι κοντά με τον Μιχάλη Σηφάκη και τον Γιάννη Ρέβη.

Στη συνέχεια η Δήμητρα Λιάγγα ζήτησε τη στήριξη του κοινού στην ψηφοφορία και στο αποψινό επεισόδιο (26/2) του Survivor θα μάθουμε εάν το κοινό έσωσε εκείνη, τη Βασιλική Μουντή ή τον Δημήτρη Θεοδωρόπουλο από τους Αθηναίους που είναι οι άλλοι δύο υποψήφιοι προς αποχώρηση παίκτες για αυτή την εβδομάδα.

Η Δήμητρα και η Βασιλική έχουν ξαναπεράσει από αυτή τη διαδικασία και σώθηκαν από το κοινό, ενώ για τον Δημήτρη είναι η πρώτη φορά, συνεπώς, θα έχει ενδιαφέρον να δούμε ποια ή ποιον θα σώσει το κοινό.

Ένα σχόλιο που έκανε ο Αλέξανδρος Τσιλιμίγκρας για την ομορφιά της Αριάδνης Δημητρέλου από τους Αθηναίους κατά τη διάρκεια συζήτησης που είχαν γύρω από τη φωτιά ορισμένοι Επαρχιώτες μάλλον δεν βρήκε σύμφωνη την Ιωάννα Δεσύλλα εάν κρίνουμε από την απάντησή της.

«Το Αριάδνη νομίζω ότι είναι από τα πιο σέξι γυναικεία ονόματα. Τώρα τυχαίνει που είναι και η Αριάδνη ωραίο κορίτσι, σωστά;», είπε αρχικά ο Αλέξανδρος με την Ιωάννα Δεσύλλα να σχολιάζει: «Με βλέπεις πώς σε βλέπω;».

«Ναι γιατί ζηλεύεις», της απάντησε εκείνος με την Αναστασία Στεργίου να επεμβαίνει και να του λέει, εννοώντας την Ιωάννα, «Έχεις το μοντέλο δίπλα σου, τι λες;».

Και κάπου εκεί ήρθε η όλο νόημα ατάκα της Ιωάννας «αν θέλω να γίνω σαν την Αριάδνη μπορώ να βάλω χείλη και βυ...». Βέβαια, στη συνέχεια συμφώνησε και εκείνη πως η Αριάδνη των Κόκκινων είναι ωραία κοπέλα.

Αλέξανδρος για Ιωάννα - Αναστασία: «Μπορεί να παίζει κάτι παραπάνω από φιλία»

Σε προσωπική του συνέντευξη ο Αλέξανδρος αναφέρθηκε στη συμπεριφορά της Ιωάννας και της Αναστασίας σε εκείνον, δίχως να κρύψει πως νιώθει ότι τον χρησιμοποιούν, ενώ αναφέρθηκε και στη μεταξύ σχέση των δύο κοριτσιών.

Ακόμα ο παίκτης των Επαρχιωτών δήλωσε ότι κατά τη διάρκεια του αγώνα για την ασυλία και ενώ εκείνος έτρεξε τρία run και είχε εξαντληθεί, η Ιωάννα και η Αναστασία του είπαν πως ακόμα και να χάσουν, τους συμφέρει σαν ομάδα, όμως, εκείνος δεν ήρθε στο Survivor, όπως ξεκαθάρισε, για να πουλάει αγώνες.

«Είδα και κάποια άλλα πράγματα που δεν μου άρεσαν. Όταν κάποιες φορές μιλούσα με την Αναστασία και την Ιωάννα, έβλεπα κάποιες κινήσεις χεριών σα να ακούμπαγε η μία την άλλη. Τώρα ήταν ιδέα μου; Μπορεί απλά να ακουμπιόντουσαν τύπου..., δεν ξέρω.

Τα κορίτσια τα συμπαθώ και τα δύο από την πρώτη μέρα, έχω καλές σχέσεις μαζί τους και θα συνεχίσω να έχω, αλλά έχω αρχίσει να είμαι λίγο καχύποπτος, μου κάνουν χαδάκια, μου λένε "αρκουδάκι μου", με ταϊζουν φρούτα στο στόμα.

Ωραία όλα αυτά, αλλά πολύ φοβάμαι ότι όταν τα πράγματα φτάσουν εκεί που θέλουν αυτές, μετά πολύ απλά θα με σπρώξουν και θα με πετάξουν στα βράχια.

Η σχέση της Αναστασίας με την Ιωάννα είναι κάτι που το είχα δει και απέξω και μου άρεσε. Δείχνουν δύο κοπέλες πολύ δεμένες.

Επειδή και όταν ήμουν έξω, σαν τηλεθεατής έβλεπα πολλά σχόλια από κόσμο που τα δύο κορίτσια είναι πολύ κοντά και κάποιοι πετάνε σπόντες ότι μπορεί να παίζει και κάτι παραπάνω από φιλία..., είπε χαρακτηριστικά ο Αλέξανδρος Τσιλιμίγκρας.

Σε συζήτηση δε που είχε ο παίκτης των Μπλε με τις δύο κοπέλες, τους είπε: «Υπάρχει άλλο bond εδώ πέρα, αυτό το έβλεπα και απέξω και το βλέπω και εδώ και μ' αρέσει και το χαίρομαι γιατί αυτά τα πράγματα κρατάνε μια ζωή».

Όταν η Ιωάννα αναρωτήθηκε, «Κάτσε, δεν πιστεύω να έχει βγει τίποτα περίεργο», εκείνος της απάντησε με πολλά «γαλλικά», τα οποία μπορεί να μην ακούσαμε μεν στον αέρα του επεισοδίου, αλλά καταλάβαμε τι έλεγε ο Αλέξανδρος:

«Δεν ξέρω τι περίεργο έχει βγει, ρε μαλ..., αλλά είστε κοπέλες. Τι να βγει περίεργο για εσάς; Και να πηδ.... και να κάνετε ψαλ..., στα αρ... μας».