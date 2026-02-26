Good Job Nicky για Eurovision: «Έριξα το κλάμα της ζωής μου, δεν άντεχα άλλο»

«Ό,τι δεν είναι για εσένα θα σε απογοητεύσει με χίλιους διαφορετικούς τρόπους μέχρι να καταλάβεις ότι δεν είναι για εσένα. Αυτό κατάλαβα. Αν και δεν απογοητεύτηκα», δήλωσε ο Good Job Nicky λίγες ημέρες μετά τη συμμετοχή του στο Sing for Greece για τη διεκδίκηση της εκπροσώπησης της Ελλάδας στη Eurovision 2026.

Μιλώντας στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» με την Αθηναΐδα Νέγκα ο τραγουδιστής έκανε λόγο για μια «περιπέτεια» για την οποία δεν υπήρχε λόγος να στεναχωρηθεί που δεν κατάφερε να κερδίσει. Μέσα από αυτή όσοι συμμετείχαν κέρδισαν ότι δέθηκαν ο ένας με τον άλλο.

«Αυτό που ζήσαμε όλοι μαζί ήτανε τρομερή εμπειρία. Υπήρχε ανακούφιση, υπήρχε χαρά για τον Ακύλα, χαρά για τη Marseaux, για την Ευαγγελία και όλους. Περάσαμε τέλεια».

Στη συνέχεια εξήγησε ότι αυτά τα συναισθήματα είναι ειλικρινά: «Είναι δυνατόν να είσαι τόσο αγαπημένος γιατί η τέχνη δεν έχει ανταγωνισμό, έχει συναγωνισμό».

Όσο για το αν του ταίριαζε αυτό, ο Good Job Nicky σημείωσε: «Ξέρω ότι κουράστηκα πάρα πολύ. Ξέρω ότι πήρα κάποιες επιλογές – προσωπικά – από απειρία. Δεν ξέρω αν μου ταιριάζει ακριβώς όλο αυτό το πράγμα με τον τρόπο που πήγα και το έκανα. Δεν ξέρω αν θα το ξαναέκανα με αυτόν τον τρόπο. Δεν κάναμε συμβούλιο στο σπίτι πριν παρθεί μια απόφαση, έχω την αγάπη, τον σεβασμό και την κατανόηση από το οικογενειακό περιβάλλον και τους φίλους μου».

Η στιγμή που λύγισε στην πορεία για το Sing for Greece

«Στις 14 Φεβρουαρίου σκέφτηκα ότι δεν μου ταιριάζει αυτό. Στο ενδιάμεσο. Έριξα το κλάμα της ζωής μου στο σπίτι από εκτόνωση. Δηλαδή δεν μπορούσα, είχα λυγμούς από την κούραση, δεν άντεχα άλλο. Δεν άντεχα άλλο, αλλά άντεχα. Πολύ ακόμα άντεχα, μη λέω βλακείες, αλλά έπρεπε να εκτονωθώ. Κάποια πράγματα τα οποία δεν μπορούσα να ελέγξω, αλλά δεν έχουν σημασία… Μου φέρανε ένα διαφορετικό αποτέλεσμα από ό,τι περίμενα. Έτσι είναι η ζωή.

Και αυτό είναι και το μεγαλύτερο ίσως μάθημα. Δηλαδή, όσον αφορά αυτό το roller coaster που ζήσαμε… νιώθω ότι και οι 28 μας το ίδιο μάθημα πήραμε και την ίδια εμπειρία. Ότι κάποια πράγματα είναι πραγματικά εκτός του ελέγχου μας» συμπλήρωσε ο Good Job Nicky.