Ο Μητσοτάκης απαντά για Chevron και «καρφώνει» Σαμαρά: «Ας μην ταράζονται κάποιοι επαγγελματίες ανησυχούντες»

Απάντηση στις αιχμές σχετικά με τις συμφωνίες με Chevron και ExxonMobil έδωσε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου στο Μέγαρο Μαξίμου.

«Η Ελλάδα ασκεί, με αυτό τον τρόπο, τα κυριαρχικά της δικαιώματα στην πράξη όχι στα λόγια και μετατρέπεται στη βασικότερη πύλη εισόδου και διανομής φυσικού αερίου σε όλα τα κράτη της κεντρικής και της ανατολικής Ευρώπης» υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης.

«Η ExxonMobil και η Chevron είναι δύο από τις μεγαλύτερες, από τις κορυφαίες εταιρείες του χώρου, επενδύουν πια στην πατρίδα μας, στα ύδατά μας, συμπράττοντας με πολύ σημαντικές και μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις, όπως η HELLENiQ ENERGY και η Energean. Υπογραμμίζουν έτσι ότι εμπιστεύονται τη σταθερότητα, τις προοπτικές και το μέλλον της χώρας μας, ενώ οι δυνητικές επενδύσεις για τις οποίες μιλάμε υπερβαίνουν κατά πολύ το 1 δισεκατομμύριο ευρώ, με το όφελος του Δημοσίου να εκτιμάται στο 40% επί των κερδών» επεσήμανε, κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση και συμπλήρωσε:

«Με το αμερικανικό LNG, το υγροποιημένο φυσικό αέριο, να παίζει έναν καθοριστικό ρόλο στην ειλημμένη απόφαση της Ευρώπης να απεξαρτηθεί ενεργειακά από τη Ρωσία και με κρίσιμη υποδομή σε αυτή την προσπάθεια, με κρίσιμο κόμβο, τον Κάθετο Διάδρομο. Ένα έργο το οποίο αναβαθμίζει ουσιαστικά τη θέση της χώρας μας, ειδικά θα έλεγα τη βόρεια Ελλάδα, τη Μακεδονία και τη Θράκη».

Ο ίδιος έδωσε και μία έμμεση απάντηση στις δηλώσεις του Αντώνη Σαμαρά, καλώντας τους «επαγγελματίες ανησυχούντες», όπως είπε, να μην ταράζονται για τυχόν παγίδες στις ρήτρες των συμφωνιών.



«Ας μην ταράζονται κάποιοι "επαγγελματίες ανησυχούντες" και ας μη αναζητούν τάχα παγίδες στις ρήτρες των συμφωνιών που τίθενται για να θωρακίσουν το Δημόσιο απέναντι σε τυχόν απαιτήσεις αποζημιώσεων απ’ τις εταιρίες» είπε, ειδικότερα.

Συμπλήρωσε, δε, πως «απ΄όσους ζουν ακόμα με μια ηττοπαθή, θα έλεγα, μανία καταδίωξης που κάθε άλλο παρά ταιριάζει σε δυνατές, σε ισχυρές χώρες, ένα θα ζητούσα: να σκεφτούν ότι έως τώρα μόνο η Τουρκία αντιδρά σε αυτή την εθνική πορεία της χώρας. Η Τουρκία και δυστυχώς οι ίδιοι.».



«Δεν υποσκάπτει τη θέση της πατρίδας η αξιοποίηση του πλούτου της και η εδραίωση των δικαιωμάτων της. Την υποσκάπτει η μίζερη αμφισβήτηση. Γιατί αληθινοί πατριώτες, ξέρετε, δεν είναι όσοι εκφράζουν διαρκώς φόβους. Αλλά εκείνοι που χτίζουν την Ελλάδα που δεν φοβάται!» κατέληξε.

Η τοποθέτηση του Αντώνη Σαμαρά

Σημειώνεται πως ο πρώην πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς είχε εκφράσει τις ανησυχίες του σχετικά με την υπογραφή της συμφωνίας με τη Chevron.

«Εδώ και καιρό έχω εκφράσει τις ανησυχίες μου για τα εθνικά μας θέματα. Δυστυχώς, οι εξελίξεις δικαιώνουν τις θέσεις μου. Ως πρώην πρωθυπουργός δεν δικαιούμαι να σιωπώ για τη χώρα» επεσήμανε, σε σχετική του δήλωση.

Όπως ανέφερε, στη σύμβαση – η οποία εγκρίθηκε από το Ελεγκτικό Συνέδριο – προστέθηκαν την τελευταία στιγμή όροι «που υποδηλώνουν, εμμέσως πλην σαφώς, τη δυνητική εκχώρηση κυριαρχικών μας δικαιωμάτων».

Ειδικότερα, παρέθεσε διατυπώσεις που – κατά τον ίδιο – γεννούν σοβαρά ερωτήματα, όπως:

«αποχώρηση της εταιρίας από μέρος που θα μπορούσε να μην αποτελεί μέρος της ελληνικής υφαλοκρηπίδας ή ΑΟΖ»

«περιοχές που η Ελληνική Δημοκρατία δεν θα διαθέτει κυριαρχικά δικαιώματα»

«απώλεια οριοθετημένης περιοχής»

«παραίτηση, ακόμη και αν έχει προσδιοριστεί περιοχή εκμετάλλευσης»

«Τι είδους σύμβαση είναι αυτή;» διερωτήθηκε. «Νομοθετούμε για πιθανή αποχώρηση από τα οικόπεδά μας; Η Ελλάδα, δηλαδή, συζητάει τα κυριαρχικά της δικαιώματα; Με ποιους; Από πότε;»