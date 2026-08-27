Ο Ολυμπιακός δεν πρέπει να κάνει πάλι το ίδιο ποδοσφαιρικό έγκλημα

Ο Ολυμπιακός την περασμένη σεζόν έκανε ένα ποδοσφαιρικό έγκλημα, το οποίο το ολοκλήρωσε μέσα στο καλοκαίρι. Αν μη τι άλλο, περιμένουμε να μην κάνει το ίδιο ποδοσφαιρικό έγκλημα και τη νέα σεζόν.

Κι είναι πολύ απλό τι εννοώ: Ο Ολυμπιακός με βάση τη θέση του στην κατάταξη της ΟΥΕΦΑ ήταν πέρυσι η ομάδα που θα έπαιρνε το απευθείας εισιτήριο για το Τσάμπιονς Λιγκ εάν έπαιρνε το πρωτάθλημα στην Ελλάδα-κάτι που θα συνέβαινε μάλιστα για δεύτερη στη σειρά σεζόν! Κι όμως η ομάδα του Μεντιλίμπαρ έχασε αυτή την απίστευτη ευκαιρία, μεταξύ άλλων να κάνει κι ένα τρίτο σερί ξεκούραστο (=χωρίς προκριματικά) καλοκαίρι, επειδή έφερε 0-0 στο Καραϊσκάκη με την Λάρισα που υποβιβάστηκε (!!!) και στη Λιβαδειά με το Λεβαδειακό που έπαιζε από το 40’ με 10 παίκτες λόγω αποβολής και δη σε ένα σημείο της σεζόν που η ομάδα του Κομπότη είχε αρχίσει να καταρρέει (μετά από αυτό το ματς έφαγε 11 γκολ από ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και ΠΑΟ).

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