Μενού

Ο Ολυμπιακός δεν πρέπει να κάνει πάλι το ίδιο ποδοσφαιρικό έγκλημα

Ο Κώστας Νικολακόπουλος γράφει στο blog του στο Gazzetta για την υποχρέωση που έχουν όλοι στον Ολυμπιακό.

Reader symbol
Newsroom
Ολυμπιακός
Παίκτες του Ολυμπιακού σε ματς με τον Ατρόμητο | Eurokinissi/ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Ο Ολυμπιακός την περασμένη σεζόν έκανε ένα ποδοσφαιρικό έγκλημα, το οποίο το ολοκλήρωσε μέσα στο καλοκαίρι. Αν μη τι άλλο, περιμένουμε να μην κάνει το ίδιο ποδοσφαιρικό έγκλημα και τη νέα σεζόν.

Κι είναι πολύ απλό τι εννοώ: Ο Ολυμπιακός με βάση τη θέση του στην κατάταξη της ΟΥΕΦΑ ήταν πέρυσι η ομάδα που θα έπαιρνε το απευθείας εισιτήριο για το Τσάμπιονς Λιγκ εάν έπαιρνε το πρωτάθλημα στην Ελλάδα-κάτι που θα συνέβαινε μάλιστα για δεύτερη στη σειρά σεζόν! Κι όμως η ομάδα του Μεντιλίμπαρ έχασε αυτή την απίστευτη ευκαιρία, μεταξύ άλλων να κάνει κι ένα τρίτο σερί ξεκούραστο (=χωρίς προκριματικά) καλοκαίρι, επειδή έφερε 0-0 στο Καραϊσκάκη με την Λάρισα που υποβιβάστηκε (!!!) και στη Λιβαδειά με το Λεβαδειακό που έπαιζε από το 40’ με 10 παίκτες λόγω αποβολής και δη σε ένα σημείο της σεζόν που η ομάδα του Κομπότη είχε αρχίσει να καταρρέει (μετά από αυτό το ματς έφαγε 11 γκολ από ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και ΠΑΟ).

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ