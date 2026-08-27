Την τελευταία του πνοή άφησε χθες, Τετάρτη 26 Αυγούστου, μετά από σοβαρό πρόβλημα υγείας που ήρθε αντιμέτωπος αιφνίδια το τελευταίο διάστημα, ο ραδιοφωνικός παραγωγός στον σταθμό «904 αριστερά στα FM» Βασίλης Πετράκης, από τον Αλμυρό Μαγνησίας.

Ήταν καθηγητής Γερμανικών και εργάστηκε για πολλά χρόνια στην ιδιωτική εκπαίδευση, στη Θεσσαλονίκη, όπου και οργανώθηκε στο ΚΚΕ.

Η Τομεακή Επιτροπής Μαγνησίας του ΚΚΕ αναφέρει σε ανακοίνωσή της:

«Αποχαιρετούμε το σύντροφο Βασίλη Πετράκη, που έφυγε πρόωρα από τη ζωή. Με καταγωγή από τον Αλμυρό Μαγνησίας, εργάστηκε ως καθηγητής Γερμανικών στη Θεσσαλονίκη για χρόνια, όπου και οργανώθηκε στο κόμμα, πριν επιστρέψει στο τόπο καταγωγής του το 2025. Υπήρξε μέλος του ΔΣ του ΣΕΦΙΕ στη Θεσσαλονίκη καθώς ήταν και ραδιοφωνικός παραγωγός στον 904 Αριστερά στα FM.

Ο σύντροφος Βασίλης διάλεξε το δύσκολο και σκληρό δρόμο, το δρόμο του αγώνα και της αξιοπρέπειας και ήταν περήφανος γι’ αυτό. Ήταν μαχητής, πάντα χαμογελαστός, αλύγιστος και πιστός στην κομμουνιστική ιδεολογία. Θα τον θυμόμαστε για πάντα για την ευγένεια, τη συντροφικότητα, την ανυποχώρητη στάση του, το νοιάξιμο που είχε για τη διαπαιδαγώγηση της νέας γενιάς με πίστη στα ιδανικά του κόμματος.

Η Τομεακή Επιτροπή του ΚΚΕ Μαγνησίας και η ΚΟΒ Αλμυρού εκφράζουν τα θερμά τους συλλυπητήρια στη μητέρα του, τον αδερφό του, τα ανίψια του και τους λοιπούς συγγενείς».