Ο Ολυμπιακός ψάχνει τον Βεζένκοβ και έναν Τζέιμς

Δημήτρης Κωνσταντινίδης και Νίκος Παπαδογιάννης αναλύουν στο Old School powered by ΔΕΗ, τα δεδομένα σχετικά με τη φετινή απόδοση του Σάσα Βεζένκοβ και στέκονται στο τι χρειάζεται ο Ολυμπιακός για να φτάσει ξανά σε υψηλά αγωνιστικά στάνταρ.
Ακούστε το επεισόδιο και κάντε εγγραφή στο Spotify του Gazzetta - Old school powered by ΔΕΗ.
