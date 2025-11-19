Μενού

Ο Ολυμπιακός ψάχνει τον Βεζένκοβ και έναν Τζέιμς

Μια εις βάθος ανάλυση από τους Δημήτρη Κωνσταντινίδη και Νίκο Παπαδογιάννη.

Reader symbol
Newsroom
Gazzetta
Gazzetta
  • Α-
  • Α+

Δημήτρης Κωνσταντινίδης και Νίκος Παπαδογιάννης αναλύουν στο Old School powered by ΔΕΗ, τα δεδομένα σχετικά με τη φετινή απόδοση του Σάσα Βεζένκοβ και στέκονται στο τι χρειάζεται ο Ολυμπιακός για να φτάσει ξανά σε υψηλά αγωνιστικά στάνταρ.

Ακούστε το επεισόδιο και κάντε εγγραφή στο Spotify του Gazzetta - Old school powered by ΔΕΗ.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ