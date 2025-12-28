Ο ορισμός του «δεν νιώθω»: Του έβαλαν γυμνά μοντέλα για να χάσει τις βολές

Όταν η ομάδα σου έχει να αντιμετωπίσει τον καλύτερο παίκτη του κόσμου τη συγκεκριμένη περίοδο πρέπει να κάνεις το οτιδήποτε ώστε να καταφέρεις να αποσπάσεις την προσοχή του. Αυτό ακριβώς σκέφτηκαν και οι φίλαθλοι των Λος Άνζτελες Κλίπερς, όταν τέτοιες μέρες, στις 26 Δεκεμβρίου του 1989, έπαιζαν με τος Μπόστον Σέλτικς του Λάρι Μπερντ.

Εκείνη την περίοδο ο Μπερντ στο NBA είχε ποσοστό ευστοχίας 96% από τη γραμμή των βολών. Με 6,5 δευτερόλεπτα να απομένουν στο πρώτο ημίχρονο, ο Λάρι Μπερντ πήγε στη γραμμή των βολών. Αφού ευστόχησε στην πρώτη, οι φίλοι των Κλίπερς έβαλαν τα... μεγάλα μέσα. Ύψωσαν ακριβώς απέναντί του τεράστιες αφίσες με ημίγυμνα μοντέλα, ώστε να καταφέρουν να τον αποπροσανατολίσουν.

Ο ξανθομάλης φόργουορντ, το είδε, χαμογέλασε και έκανε τη δουλειά του, ευστοχώντας και στη δεύτερη βολή. Και σαν να μην έφτανε αυτό, πήρε την «εκδίκησή» του στο φινάλε του αγώνα. Με 0,2 δευτερόλεπτα για τη λήξη πήγε και πάλι στη γραμμή των ελευθέρων βολών. Είχε και πάλι 2/2 και οι Σέλτικς έφυγαν από το Λος Άντζελες με νίκη 112-111!



