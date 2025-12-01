Ο παγκόσμιος πρωταθλητής στην ιστιοπλοΐα είναι από τη Βόνιτσα: Γνωρίστε τον 13χρονο Νικόλα

Είναι μόλις 13 ετών, αλλά ο Νικόλαος Παππάς από τη Βόνιτσα έγραψε ιστορία κερδίζοντας το χρυσό μετάλλιο στην ιστιοπλοΐα, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Optimist 2025, που διεξήχθη στο Πορτορόζ της Σλοβενίας, πρώτος ανάμεσα σε 213 αθλητές από όλο τον κόσμο.

Για τον νεαρό Νικόλα ήταν το πλήρωμα ενός χρόνου σκληρής δουλειάς, καθώς προπονούνταν τέσσερις φορές την εβδομάδα από τέσσερις ώρες, όπως αναφέρει η ΕΡΤ.

«Δεν το περίμενα, αλλά αυτό το βραβείο ήταν μεγάλη τιμή για εμένα». Όπως λέει ο 13χρονος του αρέσει η θάλασσα, όπου περνά χρόνο με τους φίλους του. Ξεκίνησε την ενασχόλησή του με το άθλημα έπειτα από παρότρυνση συγγενή, ενώ στόχος του είναι να περάσει ξανά στο παγκόσμιο και να πάρει στην πρώτη θέση, για να φτάσει στην Ολυμπιάδα.

Η ιστιοπλοΐα έχει νέο «βασιλιά»

Ο προπονητής του, Λεωνίδας Κλάρκ Λέν λέει πως δεν έχουν ακόμη συνειδητοποιήσει το μέγεθος της επιτυχίας. Δεν είναι κάτι που μπορεί να περιγραφεί απλά.

«Έπαιξε ρόλο ότι ήταν ο πρώτος του διεθνής αγώνας, η ηλικία του, καθώς έχει άλλα δυο χρόνια για να αγωνιστεί σε αυτήν την κατηγορία και το ότι είναι από την επαρχία και όχι από μια μεγάλη πόλη, την Αθήνα. Είναι δουλευταράς, θέλει να είναι πάντα ο πρώτος, να κερδίζει και αυτό του δίνει την ώθηση και το πλεονέκτημα για να πετύχει».

Παρόλο που ο Νικόλας ήταν ένας από τους νεότερους και λιγότερο έμπειρους αθλητές, κατάφερε να ξεπεράσει όλους και να κατακτήσει την πρώτη θέση στο βάθρο. Η νίκη του δεν ήταν θέμα τύχης – ήταν αποτέλεσμα δεξιοτήτων, ωριμότητας, σκληρής δουλειάς και ταλέντου.

Ο τίτλος «Νέος Ιστιοπλόος της Χρονιάς», που ξεκίνησε το 2024, είναι το υψηλότερο βραβείο που μπορεί να λάβει ένας ιστιοπλόος κάτω των 21 ετών, σε αναγνώριση των εξαιρετικών επιτευγμάτων του στον κόσμο της ιστιοπλοΐας.

Το βραβείο Kuehne+Nagel Young World Sailor of the Year είναι η τελευταία προσθήκη στα World Sailing Awards, καθώς η World Sailing αναγνωρίζει και γιορτάζει επιτεύγματα σε όλα τα επίπεδα του αθλήματος.

Πέρυσι νικητής ανεδείχθη ο 19χρονος Maximilian Maeder, επαγγελματίας αθλητής από την Σιγκαπούρη, ο οποίος ήταν τρεις φορές παγκόσμιος πρωταθλητής ιστιοπλοΐας νέων σε συνεχόμενα έτη από το 2021 έως το 2023, αλλά τα βραβεία του τα κέρδισε σε ηλικία 16 ετών.

Αν μη τι άλλο ο Νικόλας είναι ο μικρότερος πρωταθλητής και το μέλλον του διαγράφεται περισσότερο από λαμπρό. Είθε ούριος άνεμος να πνέει στα πανιά του.