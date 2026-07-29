Μενού

«Ο Παναθηναϊκός ασκεί πίεση στη Ζάλγκιρις για τον Γκος», γράφει το Basket News

Ο Παναθηναϊκός ενδιαφέρεται για την απόκτηση του Νάιτζελ Γουίλιαμ-Γκος, σύμφωνα με το «basket news».

Reader symbol
Newsroom
Γουίλιαμς Γκος
Ο Νάιτζελ Γουίλιαμς Γκος | Eurokinissi/ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Οι μεταγραφικές εξελίξεις στη Euroleague συνεχίζονται και στο «στρατόπεδο» του Παναθηναϊκού αναζητούν την καλύτερη λύση για τη θέση του πόιντ γκαρντ. Το Gazzetta σας έχει ενημερώσει για το ενδιαφέρον των «πρασίνων» στην περίπτωση του Σιλβέν Φρανσίσκο και πως τα επόμενα 24ωρα αναμένονται κρίσιμα.

Ωστόσο ένα νέο δημοσίευμα από τη Λιθουανία και συγκεκριμένα από το «basket news», αναφέρει πως το «τριφύλλι» έχει βάλει στο στόχαστρο τον Νάιτζελ Γουίλιαμ-Γκος.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ