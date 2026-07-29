«Ο Παναθηναϊκός ασκεί πίεση στη Ζάλγκιρις για τον Γκος», γράφει το Basket News

Οι μεταγραφικές εξελίξεις στη Euroleague συνεχίζονται και στο «στρατόπεδο» του Παναθηναϊκού αναζητούν την καλύτερη λύση για τη θέση του πόιντ γκαρντ. Το Gazzetta σας έχει ενημερώσει για το ενδιαφέρον των «πρασίνων» στην περίπτωση του Σιλβέν Φρανσίσκο και πως τα επόμενα 24ωρα αναμένονται κρίσιμα.
Ωστόσο ένα νέο δημοσίευμα από τη Λιθουανία και συγκεκριμένα από το «basket news», αναφέρει πως το «τριφύλλι» έχει βάλει στο στόχαστρο τον Νάιτζελ Γουίλιαμ-Γκος.
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