Βρίσκεσαι ήδη πάνω στα κρυστάλλινα νερά του Ιονίου, το θαλασσινό αεράκι σου ανακατεύει τα μαλλιά, ενώ στο χέρι σου κρατάς ένα παγωμένο ποτήρι λευκό κρασί. Ακούγεται σαν story στο Instagram του Έρλινγκ Χάαλαντ ή κάποιας αδερφής Καρντάσιαν, σωστά; Κι όμως, για το βρετανικό κοινό, αυτή η εικόνα κοστίζει λιγότερο από μια βραδινή έξοδο σε παμπ του Λονδίνου.

Την ώρα που το ελληνικό καλοκαίρι έχει μετατραπεί σε «άπιαστο όνειρο» για τους ίδιους τους ντόπιους, τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης πουλάνε την Ελλάδα ως τον απόλυτο budget-friendly παράδεισο χλιδής.

Η βρετανική Daily Mail χτύπησε πρόσφατα μια ευαίσθητη χορδή (για εμάς), δημοσιεύοντας ένα ρεπορτάζ που ουσιαστικά εξηγεί στους αναγνώστες της πώς να ζήσουν σαν μεγιστάνες στα ελληνικά νησιά, χωρίς να διαλύσουν τον τραπεζικό τους λογαριασμό.

Το αφήγημα του βρετανικού μέσου είναι ξεκάθαρο: η πολυτέλεια δεν χρειάζεται να έχει εξωφρενική τιμή.

Τι ακριβώς προτείνουν στους Βρετανούς τουρίστες;

Διαμονή σε πολυτελή ιστιοπλοϊκά από μόλις 26 λίρες (περίπου 30 ευρώ) το άτομο ανά διανυκτέρευση. Ειδική μνεία γίνεται σε μια διαδρομή από τη Λευκάδα προς την Κεφαλονιά. Η πρόταση αφορά την ενοικίαση ενός σκάφους για μια παρέα οκτώ ατόμων.

Η τιμή για το παραπάνω πακέτο ανέρχεται στις 68,57 λίρες το άτομο τη βραδιά. Το πιο τρελό; Σε αυτή την τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα αεροπορικά εισιτήρια μετ' επιστροφής από το λονδρέζικο αεροδρόμιο του Γκάτγουικ.

«Το ευρύχωρο σκάφος διαθέτει άνετες καμπίνες και άφθονο κατάστρωμα για χαλάρωση και απόλαυση της θέας», γράφει χαρακτηριστικά το άρθρο, μοιράζοντας απλόχερα τη φαντασίωση του yachting lifestyle στη μεσαία τάξη της Αγγλίας.

Εδώ ακριβώς είναι που το αφήγημα αποκτά μια γλυκόπικρη, σχεδόν ειρωνική απόχρωση. Αν διαβάσεις το βρετανικό κείμενο ενώ κάθεσαι στο διαμέρισμά σου στην Αθήνα, η σύγκρουση των δύο κόσμων προκαλεί ίλιγγο.

Την ώρα που οι Βρετανοί κλείνουν ιδιωτικά γιοτ στο Ιόνιο με 68 λίρες —έχοντας λύσει και το θέμα της πτήσης— η κατάσταση στο εσωτερικό της χώρας είναι αποκαρδιωτική:

1 στους 2 Έλληνες δεν θα πάει φέτος διακοπές, απλούστατα γιατί ο προϋπολογισμός δεν βγαίνει.