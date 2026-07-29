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Χάλι Μπέρι: Φόρεσε μόνο το κιμονό της και θύμισε γιατί άφησε εποχή ως Bond Girl

Διακοπές σε εξωτικό προορισμό με τον αρραβωνιαστικό της Βαν Χαντ κάνει η 59χρονη σταρ του Χόλιγουντ Χάλι Μπέρι.

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Χάλι Μπέρι
Χάλι Μπέρι | Instagram/ halleberry
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Διακοπές σε εξωτικό προορισμό με τον αρραβωνιαστικό της Βαν Χαντ κάνει η 59χρονη σταρ του Χόλιγουντ Χάλι Μπέρι.

«Κάθε ταξίδι με ξαναγράφει λίγο», συλλογίστηκε η Μπέρι σε μια φωτογραφία που δημοσιεύτηκε στις 25 Ιουλίου στην οποία πόζαρε με ένα μαύρο ολόσωμο μαγιό στο πολυτελές θέρετρο όπου διαμένει.

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Λίγα 24ωρα μετά, η Χάλι Μπέρι έχει εναρμονιστεί πλήρως με τον προορισμό της.  Μοιράστηκε φωτογραφίες που πόζαρε μόνο με το φλοράλ κιμονό της να απολαμβάνει τον καφέ της δίπλα στη θάλασσα και ξετρέλανε τους θαυμαστές της υπενθυμίζοντάς τους γιατί ήταν ένα από τα πιο εμβληματικά Bond girls που πέρασαν από τη μεγάλη οθόνη.


 

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