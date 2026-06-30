«Ο Παναθηναϊκός ενδιαφέρεται για Τέιλορ, παλεύει να τον κρατήσει η Βαλένθια»

Τα δημοσιεύματα έχουν πάρει... φωτιά σχετικά με το μέλλον των παικτών της Βαλένθια που διέπρεψαν τη χρονιά που ολοκληρώθηκε.

Η «Marca» έγραψε χθες (29/06) την τεράστια προσφορά που έχει καταβάλει η Ρεάλ για να κάνει δικό της τον Χάιμε Πραντίγια, ενώ σύμφωνα με Ισπανό δημοσιογράφο ο Παναθηναϊκός ενδιαφέρεται για τον Κάμερον Τέιλορ.

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