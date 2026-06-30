«Ο Παναθηναϊκός ενδιαφέρεται για Τέιλορ, παλεύει να τον κρατήσει η Βαλένθια»

Τα δημοσιεύματα έχουν πάρει... φωτιά σχετικά με το μέλλον των παικτών της Βαλένθια που διέπρεψαν τη χρονιά που ολοκληρώθηκε.
Η «Marca» έγραψε χθες (29/06) την τεράστια προσφορά που έχει καταβάλει η Ρεάλ για να κάνει δικό της τον Χάιμε Πραντίγια, ενώ σύμφωνα με Ισπανό δημοσιογράφο ο Παναθηναϊκός ενδιαφέρεται για τον Κάμερον Τέιλορ.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
- Ακόμα και 8,3 Ρίχτερ: Οι ισχυρότεροι σεισμοί στην Ελλάδα - Η τρομακτική λίστα Παπαδόπουλου
- Δημοσκόπηση Alco: Μονοψήφια η διαφορά μεταξύ ΝΔ και ΕΛΑΣ - Πού βρίσκεται η μάχη ΠΑΣΟΚ - Καρυστιανού
- Βρέθηκε ο σωσίας του Νότη Σφακιανάκη και είναι γυμναστής - «Οι μαθητές μου ζητούν να ανεβάσουμε βίντεο»
- Πετράλωνα: Εντοπίστηκαν όλοι οι αγνοούμενοι - Συνεχίζονται οι έρευνες στα συντρίμμια της πολυκατοικίας
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.