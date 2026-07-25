Ο Παναθηναϊκός στο κυνήγι του Άνες Τσαρντάκλια σύμφωνα με τους Σουηδούς

Ο Παναθηναϊκός φαίνεται να εξετάζει την αγορά της Σκανδιναβίας και συγκεκριμένα της Σουηδίας, με δημοσιεύματα της χώρας να συνδέουν τους «Πράσινους» με τον Άνες Τσαρντάκλια.
Αναλυτικότερα, σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ της «Göteborgs-Posten», ο αθηναϊκός σύλλογος βρίσκεται στο κυνήγι του 21χρόνου αμυντικού από την Γκάις, με τον ίδιο τον παίκτη μάλιστα να επιβεβαιώνει το ενδιαφέρον του τριφυλλιού.
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