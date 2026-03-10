Μενού

Ο ΠΑΟΚ ανάμεσα στις ομάδες που θέλουν να μπουν στην Euroleague

H Marca αναφέρθηκε στις τέσσερις από τις έξι ομάδες που θέλουν να μπουν μόνιμα στην Euroleague, κάνοντας ειδική αναφορά στον ΠΑΟΚ.

Reader symbol
Newsroom
Κολοσσός - ΠΑΟΚ live
ΠΑΟΚ - Κολοσσός μπάσκετ | EUROKINISSI
  • Α-
  • Α+

Μετά την έλευση του Τέλη Μυστακίδη στην ιδιοκτησία της ΚΑΕ ΠΑΟΚ έχει γίνει λόγος για πιθανή παρουσία του «δικεφάλου» στην Euroleague. Χωρίς να έχει ξεκαθαρίσει ακόμα εάν μπορεί να γίνει απευθείας από την επόμενη αγωνιστική σεζόν ή μέσω πιθανής κατάκτησης του Eurocup.

Η ισπανική Marca έκανε ειδική αναφορά στις ομάδες που θέλουν να γίνουν μέλη με μόνιμη άδεια σε μελλοντική επέκταση της διοργάνωσης, κάνοντας ειδική αναφορά και στον ΠΑΟΚ.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ