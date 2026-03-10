Ο ΠΑΟΚ ανάμεσα στις ομάδες που θέλουν να μπουν στην Euroleague

Μετά την έλευση του Τέλη Μυστακίδη στην ιδιοκτησία της ΚΑΕ ΠΑΟΚ έχει γίνει λόγος για πιθανή παρουσία του «δικεφάλου» στην Euroleague. Χωρίς να έχει ξεκαθαρίσει ακόμα εάν μπορεί να γίνει απευθείας από την επόμενη αγωνιστική σεζόν ή μέσω πιθανής κατάκτησης του Eurocup.
Η ισπανική Marca έκανε ειδική αναφορά στις ομάδες που θέλουν να γίνουν μέλη με μόνιμη άδεια σε μελλοντική επέκταση της διοργάνωσης, κάνοντας ειδική αναφορά και στον ΠΑΟΚ.
