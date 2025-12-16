Μενού

Ο ΠΑΟΚ πολύ κοντά στον Γερεμέγεφ: Μένει ελεύθερος από τον Παναθηναϊκό ο επιθετικός

Σε προχωρημένες επαφές με τον Αλεξάντερ Γερεμέγεφ, ο οποίος μένει ελεύθερος από τον Παναθηναϊκό, βρίσκεται ο ΠΑΟΚ.

Δεδομένη είναι η ενίσχυση της γραμμής κρούσης του ΠΑΟΚ για τον Ιανουάριο. Μάλιστα οι ασπρόμαυροι ενδέχεται να κινηθούν ακόμα και για δύο επιθετικούς. Ο ένας αναμένεται να είναι ο Αλεξάντερ Γερεμέγεφ καθώς όπως προκύπτει ο ΠΑΟΚ βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές με τον 32χρονο Σουηδό επιθετικό.

Το συμβόλαιο του Γερεμέγεφ στον Παναθηναϊκό λήγει στις 31 Δεκεμβρίου και μένει ελεύθερος, με τον «Δικέφαλο του Βορρά» να έχει προχωρήσει τις συζητήσεις μαζί του και να είναι κοντά σε συμφωνία.

