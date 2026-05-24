Ο Πειραιάς «βάφτηκε» κόκκινος: Η έξαλλη φιέστα των οπαδών μετά τη νίκη του Ολυμπιακού

Ο Πειραιάς γιορτάζει και φλέγεται. Όπου υπάρχουν οπαδοί του Ολυμπιακού ανά τη χώρα, επικρατεί ντελίριο ενθουσιασμού για το τέταρτο ευρωπαϊκό. Η κούπα της Euroleague επέστρεψε στο λιμάνι και με τη λήξη του σπουδαίου τελικού με τη Ρεάλ Μαδρίτης, οι οπαδοί του Ολυμπιακού ξέσπασαν.

Χαρά, ενθουσιασμός, ιαχές για τον Μπαρτζώκα και τους παίκτες του. Μία κόκκινη λαίλαπα έχει ξεχυθεί στους δρόμους του Πειραιά για να γλεντήσει για την τέταρτη ευρωπαϊκή κούπα.

Το επίκεντρο των πανηγυρισμών είναι το Πασαλιμάνι, όπου χιλιάδες φίλοι του Ολυμπιακού βγήκαν στους δρόμους, με αρκετούς να ανάβουν καπνογόνα, και κάποιους ακόμη και φωτιές σε κάδους.

Πειραιάς - Δείτε εικόνες από τους ξέφρενους πανηγυρισμούς

Οι πανηγυρισμοί στον Πειραιά | Eurokinissi

