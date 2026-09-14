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Ο φορ που κοιτάζει να πάρει ο Ολυμπιακός έως την Τρίτη 15/9

Ο Αλέξης Βιρβίλης γράφει στο blog του στο Gazzetta για τις ενέργειες άμεσης ενίσχυσης του Ολυμπιακού στη γραμμή κρούσης.

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Παίκτες του Ολυμπιακού σε ματς με τον Ατρόμητο | Eurokinissi/ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ
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Οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν να κλείσουν μέχρι αύριο έναν επιθετικό που δεσμεύεται αυτή τη στιγμή με συμβόλαιο και όχι ελεύθερο και ο οποίος θα είναι σε θέση να μπει άμεσα στις προπονήσεις και να προσφέρει. Υπάρχει και ο ελεύθερος Ικάρντι, αλλά άλλες είναι οι προτεραιότητες.

Ο Ολυμπιακός έχει βάλει μπροστά τη μεταγραφική του μηχανή για την απόκτηση επιθετικού και η προτεραιότητα αυτή τη στιγμή είναι ξεκάθαρη: να βρεθεί και να κλείσει φορ μέχρι την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου που κλείνει το μεταγραφικό παράθυρο (για ελεύθερους υπάρχει παράθυρο έως τις 29 Σεπτεμβρίου), εφόσον φυσικά καταστεί εφικτό.

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