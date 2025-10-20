Ο Ραζνάτοβιτς επιβεβαίωσε τη δημιουργία νέας λίγκας με τον ΛεΜπρόν: «Θα είναι ακόμα ένα πλήγμα για τη EuroLeague»

Η φωτογραφία που δημοσίευσε ο Μίσκο Ραζνάτοβιτς στα social media τον περασμένο Ιούλιο, στο πλευρό του ΛεΜπρόν Τζέιμς, πυροδότησε εικασίες για τα μελλοντικά τους σχέδια ενώ παλαιότερο δημοσίευμα του Front Office Sports αποκάλυψε ότι η αλήθεια πίσω από εκείνη τη συνάντηση ήταν διαφορετική: το θέμα αφορούσε τη νέα, αναπτυσσόμενη μπασκετική λίγκα που προωθούν ο «Βασιλιάς» και ο Σέρβος super agent.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr