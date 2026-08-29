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Ο Σαμαράς επιστρέφει στα γήπεδα: Η ομάδα-έκπληξη που τον απέκτησε

O Γιωργός Σαμαράς αποφάσισε να επιστρέψει στην ενεργό δράση με ομάδα έκπληξη που αγωνίζεται στα τοπικά πρωταθλήματα του Ηρακλείου Κρήτης.

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γιωργος σαμαρας
ΑΠΕ/ΜΠΕ ΣΠΥΡΟΣ ΧΟΡΧΟΥΜΠΑΣ
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Οκτώ χρόνια μετά την ανακοίνωση ότι «κρεμάει» τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια, ο Γιώργος Σαμαράς αποφάσισε να επιστρέψει στην ενεργό δράση με μία ομάδα που σχετίζεται με τον ΟΦΗ και αγωνίζεται στα τοπικά πρωταθλήματα του Ηρακλείου Κρήτης.

Αναλυτικότερα, ο άλλοτε επιθετικός της Σέλτικ υπέγραψε με τους Snakes FC. Ο σύλλογος αυτός ιδρύθηκε μόλις πριν από μερικούς μήνες από μία μερίδα των πιστών οπαδών του ΟΦΗ, ονόματι Λέσχη SNAKES ΘΥΡΑ 4 1986. 

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