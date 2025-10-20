Ο «Σουάρεζ» της πυγμαχίας: Αλβανός boxer δάγκωσε Σέρβο αντίπαλο και πήρε τη νίκη

Στη Λέουβεν του Βελγίου, εκεί που οι μπουνιές υποτίθεται ότι μιλάνε μόνες τους, είδαμε κάτι που θύμισε περισσότερο… Ουρουγουανό φορ παρά πυγμάχο. Ο Μέριτον Καρατζά, Βέλγος αλβανικής καταγωγής, αποφάσισε ότι τα γάντια δεν του έφταναν και πέρασε στη «στρατηγική Σουάρες»: δάγκωσε τον ώμο του Σέρβου αντιπάλου του, Τζόρτζε Στόικοβιτς, στον 4ο γύρο του LLN Boxing Night.

Ο Στόικοβιτς, πονώντας και κρατώντας τον ώμο του, σταμάτησε να αγωνίζεται. Και εκεί που όλοι περίμεναν την αυτονόητη αποβολή για αντιαθλητική συμπεριφορά, ο διαιτητής Μισέλ Μαξιούτα έκανε το απίστευτο: διέκοψε τον αγώνα και ανακήρυξε τον Καρατζά… νικητή με τεχνικό νοκ άουτ.

Η Ομοσπονδία Επαγγελματικής Πυγμαχίας της Σερβίας αντέδρασε άμεσα, καταγγέλλοντας «απόφαση-ντροπή» και ανακοινώνοντας ότι θα καταθέσει επίσημη ένσταση στη βελγική ομοσπονδία. Ζητούν επανεξέταση του βίντεο και ανατροπή της απόφασης, τονίζοντας ότι μέχρι τη διακοπή ο Στόικοβιτς ήταν το απόλυτο φαβορί.

Τα σερβικά ΜΜΕ μιλούν για «σκάνδαλο ευρωπαϊκής πυγμαχίας», με το κοινό να βλέπει έναν αγώνα που ξεκίνησε δυνατά να καταλήγει σε παρωδία.

Ο ίδιος ο Καρατζά, σε ανάρτησή του που δημοσίευσε το Koha.net, παραδέχτηκε το δάγκωμα, αλλά το απέδωσε σε ψυχολογική πίεση και ρατσιστικές προσβολές που –όπως λέει– δέχτηκε πριν τον αγώνα.

«Δεν ήμουν καλός ψυχολογικά, προσπάθησα να συγκρατηθώ αλλά δεν τα κατάφερα. Δεν μπορώ να το αλλάξω πια», έγραψε, προσθέτοντας ότι δεν μπορούσε να αφήσει τις προσβολές να συνεχιστούν.

Η ιστορία θυμίζει έντονα, όταν ο Μάικ Τάισον δάγκωσε το αυτί του Έβαντερ Χόλιφιλντ. Μόνο που τότε ο Τάισον τιμωρήθηκε παραδειγματικά. Στη Λέουβεν, αντίθετα, ο «Σουάρες της πυγμαχίας» βγήκε νικητής.