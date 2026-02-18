Μενού

Ο θρυλικός Λόταρ Ματέους στο Gazzetta: «Η Ελλάδα δεν απέχει πολύ από το Top-5 της Ευρώπης»

Ο θρυλικός Λόταρ Ματέους, πρεσβευτής της Interwetten, μίλησε στο Gazzetta για τη δυναμική της Super League και τις προσεχείς «μάχες» ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Λεβερκούζεν.

Λόταρ Ματέους
Ο θρύλος του γερμανικού ποδοσφαίρου Λόταρ Ματέους | Gazzetta.gr
Πρόκειται για ένα μύθο του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής του 1990, ένας εκ των κορυφαίων Γερμανών που τίμησαν με την παρουσία της τα γήπεδα της Ευρώπης.

Ο λόγος για τον θρυλικό Λόταρ Ματέους, ο οποίος αυτές τις μέρες επισκέφθηκε τη χώρα μας για μια πολύ ξεχωριστή εκδήλωση.

