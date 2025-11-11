Ο Τζόκοβιτς πόζαρε στην Ακρόπολη με σκυλιά Δαλματίας γιορτάζοντας τον 101ο τίτλο του

Με χιουριστική διάθεση εμφανίστηκε στην τελευταία του ανάρτηση ο Νόβακ Τζόκοβιτς, επιλέγοντας να πανηγυρίσει την κατάκτηση του 101ου τίτλου της καριέρας του, με φωτογραφία στην Ακρόπολη όπου κρατά το τρόπαιο και είναι περιτριγυρισμένος από σκυλιά Δαλματίας.

Ο Σέρβος άσος του τένις μετά τον θρίαμβο του στο Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship στο ΟΑΚΑ, γνωστός για το χιούμορ και τον αυτοσαρκασμό του ανέβασε τις φωτογραφίες στο προσωπικό λογαριασμο του στο Instagram, γράφοντας στη λεζάντα: «Δεν θα μπορούσα να γιορτάσω το Νο.101 χωρίς… ορισμένους σκύλους Δαλματίας!» και έγινε για άλλη μια φορά viral.

Ο πρωτότυπος τρόπος του να γιορτάσει τη νίκη του δεν άφησε αδιάφορο τον κόσμο, που τον αποθέωσε χαρίζοντας του χιλιάδες likes και σχόλια.

Ο 24 φορές πρωταθλητής Grand Slam, που έχει πλέον εγκατασταθεί μόνιμα στην Αθήνα, δείχνει να απολαμβάνει κάθε στιγμή της παρουσίας του στην Ελλάδα και να βρίσκει τους πιο δημιουργικούς τρόπους να πανηγυρίζει για τις νίκες του.