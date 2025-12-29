Ο Τζόουνς θέλει Ολυμπιακό: Το μήνυμά του προς το περιβάλλον του και η εναλλακτική του επιλογή

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το σίριαλ για το μέλλον του Ταϊρίκ Τζόουνς, θέμα που προφανώς αφορά άμεσα τον Ολυμπιακό, ο οποίος είναι δεδομένο ότι θέλει τον παίκτη για να ενισχύσει τη θέση «5», διαμορφώνοντας μια εκπληκτική τριάδα μαζί με Μιλουτίνοβ και Χολ.

Τα τελευταία 24ωρα και πολύ περισσότερο μετά το συμβάν του Αμερικανού με μερίδα οπαδών της Παρτίζαν που εκτυλίχθηκε μετά τη λήξη της αναμέτρησης με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, διαδραματίζονται πολλά επεισόδια στο παρασκήνιο που όλα συνηγορούν ότι εκρηκτικός σέντερ είναι εξαιρετικά αμφίβολο ότι θα παραμείνει κάτοικος Βελιγραδίου.

