Μενού

Ο Τζουρούδης στην ΑΕΚ

Η Ένωση έφτασε σε deal με τον σπουδαίο γιατρό Νίκο Τζουρούδη τον οποίο επαναπατρίζει και πιάνει δουλειά από το Σάββατο.

Reader symbol
Newsroom
Νίκος Τζουρούδης
Ο γιατρός Νίκος Τζουρούδης | INTIME
  • Α-
  • Α+

Μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας της ΑΕΚ με τον κ. Λάλο, όπου συνιστούσε επί της ουσίας κοινή επιθυμία μιας και από το ρεπορτάζ προέκυπτε, ότι από την Ένωση υπήρχε ειλημμένη απόφαση για αναβάθμιση του ιατρικού τιμ, η κιτρινόμαυρη διοίκηση προχώρησε σε επαφές με σπουδαίους επιστήμονες για τη θέση.

Η ΑΕΚ κατέληξε σε deal με μια σούπερ περίπτωση: αυτή του Νίκου Τζουρούδη ο οποίος επαναπατρίζεται.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ