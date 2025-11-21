Ο Τζουρούδης στην ΑΕΚ

Μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας της ΑΕΚ με τον κ. Λάλο, όπου συνιστούσε επί της ουσίας κοινή επιθυμία μιας και από το ρεπορτάζ προέκυπτε, ότι από την Ένωση υπήρχε ειλημμένη απόφαση για αναβάθμιση του ιατρικού τιμ, η κιτρινόμαυρη διοίκηση προχώρησε σε επαφές με σπουδαίους επιστήμονες για τη θέση.

Η ΑΕΚ κατέληξε σε deal με μια σούπερ περίπτωση: αυτή του Νίκου Τζουρούδη ο οποίος επαναπατρίζεται.

