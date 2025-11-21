Ο Τζουρούδης στην ΑΕΚ

Μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας της ΑΕΚ με τον κ. Λάλο, όπου συνιστούσε επί της ουσίας κοινή επιθυμία μιας και από το ρεπορτάζ προέκυπτε, ότι από την Ένωση υπήρχε ειλημμένη απόφαση για αναβάθμιση του ιατρικού τιμ, η κιτρινόμαυρη διοίκηση προχώρησε σε επαφές με σπουδαίους επιστήμονες για τη θέση.
Η ΑΕΚ κατέληξε σε deal με μια σούπερ περίπτωση: αυτή του Νίκου Τζουρούδη ο οποίος επαναπατρίζεται.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
- Το μάγμα-τέρας στο Αιγαίο και η αλήθεια πίσω από τους σεισμούς στη Σαντορίνη
- To τηλεοπτικό πρόγραμμα της ΕΡΤ που εξόργισε τον Ανδρέα Παπανδρέου
- Λύγισε η Βικτώρια Καρύδα για τον δολοφονημένο σύζυγό της: «Γι’ αυτό διαλύθηκα, μετά από έξι χρόνια»
- Τα πήρε άσχημα η Λυμπεράκη on air με τον καβγά Σπανάκη - Χριστοδουλάκη: «Τελειώσατε; Να παρέμβουμε;»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.