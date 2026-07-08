Ο Ζλάταν υποκλίθηκε στον Μέσι για το 3-2: «Είναι τέρας, ακόμα θέλει τίτλους στα 39 του»

Ένα από τα highlights του φετινού Μουντιάλ είναι σίγουρα το ματς της Αργεντινής με την Αίγυπτο, όπου η 11άδα του Λιονέλ Μέσι γύρισε το εφιαλτικό 0-2 σε «όνειρο» της πρόκρισης στα προημιτελικά, με 3-2.

Ο Pulga ήταν για ακόμη ένα παιχνίδι καθοριστικότατος, αφού με γκολ και ασίστ βοήθησε έτσι ώστε η Αλμπισελέστε να κλείσει ραντεβού με την Ελβετία τα ξημερώματα της Κυριακής (12/7, 04:00).

Παράλληλα, έφτασε τα 8 γκολ στο φετινό τουρνουά (21 στο σύνολο) και έπιασε τις 9 ασίστ στην ιστορία, όντας μόνος πρώτος στη σχετική λίστα, όπως γράφει το gazzetta.

Zlatan gives his thoughts on Messi leading Argentina to an unforgettable comeback against Egypt 🇦🇷@Ibra_official pic.twitter.com/CbPSuTnMyQ — FOX Sports (@FOXSports) July 7, 2026

Ο Ζλάταν παραδέχεται τον Μέσι

Την εμφάνισή του σχολίασε διθυραμβικά ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς. Ο παλαίμαχος Σουηδός άσος που εργάζεται ως τηλεσχολιαστής στο Fox Sports τόνισε πως ο Μέσι έγινε ένα... τέρας που κανείς δεν μπορούσε να σταματήσει, ενώ ανέφερε πως παρότι έχει κερδίσει τα πάντα, συνεχίζει να έχει κίνητρο στα 39 του χρόνια.

«Έγινε ένα ''τέρας'' και κανείς δεν μπορούσε να τον σταματήσει. Είναι αυτός που είδα, που είδαμε, αυτός που συνεχίζουμε να βλέπουμε. Μπορείς να δεις επίσης πόσο συγκινημένος ήταν, πόσα σημαίνει για αυτόν η πρόκριση.

Θυμίζω έχει ήδη κερδίσει το Παγκόσμιο Κύπελλο, έχει κερδίσει ένα σωρό τρόπαια, ένα σωρό ''Χρυσές Μπάλες'', βραβεία Player of The Year της FIFA, τα πάντα! Μπορώ να κάθομαι εδώ και απλά να σας παρουσιάζω το βιογραφικό του. Το οποίο είναι τέλειο. Αλλά ακόμα το θέλει, και αυτό είναι εντυπωσιακό».