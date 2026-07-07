Όλα όσα έχει κάνει λάθος η FIFA στο φετινό Μουντιάλ και μας κάνει να αναρωτιόμαστε

Το Μουντιάλ του 2026 έχει αποδειχθεί μέχρι τώρα πως είναι ξεχωριστό. Τουλάχιστον, για τις ποδοσφαιρικές στιγμές. Ως φαίνεται όμως όχι μόνο γι' αυτές. Η FIFA μέσω διάφορων αποφάσεων πριν και κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης έχει προκαλέσει αρκετές αντιδράσεις.

Η περίπτωση Μπάλογκαν

Ο Φολάριν Μπάλογκαν | Shuttestock

Ίσως η πιο πρόσφατη και ταυτόχρονα αρκετά προκλητική απόφαση της FIFA. Ύστερα από τηλεφωνική επικοινωνία του Ντόναλντ Τραμπ με τον επικεφαλής της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, η ομοσπονδία ανακάλεσε την κόκκινη κάρτα του Φολάριν Μπάλογκαν ώστε να παίξει στο κρίσιμο παιχνίδι με το Βέλγιο. Όπως ήταν αναμενόμενο, τόσο η UEFA όσο και το Βέλγιο αντέδρασαν με ιδιαίτερη σφοδρότητα. Τα σχόλια των χρηστών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι από μόνα τους απολαυστικά: «μήπως να ελέγξουμε όλες τις κόκκινες κάρτες από την αρχή;».

Το εμπόλεμο Ιράν

Φίλαθλοι του Ιράν | AP

Ήταν αρκετά αναμενόμενο η κυβέρνηση Τραμπ να μην κάνει εύκολη τη ζωή των ποδοσφαιριστών του Ιράν. Η αρχή έγινε με το όλο θέμα γύρω από την είσοδό τους στη χώρα. Η συνέχεια ήρθε με τη μετακόμιση της προπονητικής βάσης του Ιράν από την Αριζόνα στο Μεξικό. Το κλίμα και η συμπεριφορά των Αμερικανών αξιωματούχων ήταν προφανώς εναντίον τους. Το ίδιο κατήγγειλε και ο προπονητής της ομάδας, Αμίρ Γκαλενόι, σε συνέντευξη Τύπου. Αφήνοντας ένα σημείωμα στην προπονητική τους βάση στο Μεξικό, οι παίκτες ευχαρίστησαν τους Μεξικανούς για τη φιλοξενία, υπογραμμίζοντας όμως την άδικη συμπεριφορά που υπέστησαν.

Οι αστρονομικές τιμές εισιτηρίων

Στάδιο στο Τέξας | AP

Ο Ινφαντίνο, σε μια όχι και τόσο ψύχραιμη δήλωσή του, έλεγε για τις τιμές των εισιτηρίων ότι δεν ευθύνεται η FIFA για την οικονομική κατάσταση των φιλάθλων. Οι τιμές έσπασαν κάθε ρεκόρ με τα εισιτήρια των μπροστινών κερκίδων να ξεπερνούν τα 10.000 δολάρια. Βέβαια αν κάποιος δεν ήθελε να έχει καλύτερη θέα, μπορούσε να συμβιβαστεί με τα εισιτήρια στις πίσω κερκίδες και το...ευτελές ποσό των 4.000 δολαρίων. Το πρόβλημα τελικά δεν ήταν μόνο η τιμή των εισιτηρίων. Οι πλατφόρμες αγοράς που χρησιμοποιεί η FIFA έχουν τεράστια καθυστέρηση και σε αρκετές περιπτώσεις δεν επιτρέπουν στον χρήστη να διαλέξει πού θα καθίσει. Δομικό πρόβλημα εν ολίγοις.

Από τους 32 στους 48

Από τον αγώνα της Αιγύπτου με την Αυστραλία | AP

Η αύξηση του αριθμού των ομάδων από 32 σε 48 δημιούργησε νέα προβλήματα και αρκετές διαμαρτυρίες. Όπως αναφέρουν αρκετοί αναλυτές, με τον αριθμό των 32 ήταν εύκολο το πώς θα προχωρούσε η διαδικασία. Με τους 48 όμως και τους αγώνες νοκ - άουτ, η ομοσπονδία έπρεπε να σκαρφιστεί συγκεκριμένες λύσεις χωρίς να καταρρεύσει η δομή της διοργάνωσης και χωρίς να αδικηθεί κανείς. Οι διαμαρτυρίες και τα παράπονα έδειξαν πως αυτό δεν πήγε πολύ καλά.

Και στο τέλος, ο Τζιάνι

Ο Τζιάνι Ινφαντίνο | AP

Δεν θα μπορούσαμε να κλείσουμε διαφορετικά. Μπροστά σε όλα αυτά τα ζητήματα, μπροστά στα σοβαρά προβλήματα, μπροστά στις διαμαρτυρίες, η απάντηση του Ινφαντίνο ήταν λιτή: «Chill». Χαλαρώστε και απολαύστε εν ολίγοις, χωρίς να σκέφτεστε. Ο κατάλληλος άνθρωπος, στην κατάλληλη θέση, την κατάλληλη εποχή. Εξαρτάται βέβαια τι εννοούμε κατάλληλος...